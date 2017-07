La formation en passation des marchés à l’endroit d’une trentaine de cadres de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) par la Société International Consultants for Procurement (ICP SARL), démarrée le 10 juillet, a été clôturée le vendredi 14 juillet 2017, à la Maison du Partenariat Angers-Bamako en face de l’ENSUP. C’était en présence du Président Directeur général de la compagnie, Pr Baba Berthé. Il avait à ses côtés le Directeur général d’ICP Sarl, Mathieu Gnoléba Meguhe, non moins formateur.

L’objectif de la formation est d’accroître la maitrise par les participants des procédures d’appels à la concurrence des acquisitions de biens, travaux et services comme la compréhension du dispositif juridique et institutionnel du processus d’appel à la concurrence de la CMDT; la maitrise des meilleures pratiques de bonne gouvernance dans le domaine de la passation des marchés; la mise à disposition d’outils de programmation et de passation des marchés de fournitures, de travaux et de services; la mise en place d’une procédure transparente qui prenne en compte les différends et les litiges nés à l’occasion du processus d’appel à la concurrence.

Après la remise d’attestations de participation à ses cadres, le PDG Baba Berthé s’est fortement réjouit de la formation faite. «La passation des marchés de fournitures, de travaux ou de services, sans cesser d’être un enjeu économique et financier est devenue aujourd’hui, plus qu’ hier, un baromètre de bonne gouvernance de toute structure ou entité moderne. Conscient donc des exigences d’efficacité et de transparence dans la mise en œuvre des procédures de passation des marchés, la plupart de nos cadres se trouvant impliqués dans la procédure d’appel d’offre et n’ayant aucune formation, notre direction a décidé de tenir cette formation. Pour leur éviter les errements, les contentieux, on a fait appel à ce cabinet reconnu mondialement pour les apprendre les techniques. Je suis satisfait de leur participation massive à la formation. A leur endroit, je dirai de mettre en pratique les notions acquises ici pour qu’on ait les meilleures prestations », a déclaré le PDG Baba Berthé. Il a salué le cabinet ICP pour sa disponibilité et son expertise dans le domaine de passation des marchés publics.

Hadama B. Fofana