“Je ne doute point qu’au terme de ces formations, les objectifs aient été pleinement atteints, en l’occurrence la maîtrise des techniques de transformation des produits agropastoraux, de la savonnerie, de l’hygiène et de la sécurité environnementale”, a-t-il conclu, avant de procéder à la remise symbolique d’attestations et de kits d’insertion, suivie de la visite des stands d’exposition des produits locaux.

En s’engageant à financer ces projets de formation à travers le Fafpa, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle marquait sa disponibilité à encourager toutes les initiatives visant à développer les compétences des ressources humaines afin de préserver les emplois, créer de nouveaux emplois et participer davantage à création de richesses.

La même joie se lisait sur le visage du coordonnateur des chefs de quartier de Kita, Moussa Kéita, et celui du chef des griots de Kita, Mamadou Fodé Diabaté, qui ont tour à tour salué et remercié le ministre Baby pour son attachement quasi-filial à Kita à travers les actes qu’il pose en faveur du développement de cette localité.

“Je suis comblé de joie et les mots me manquent pour vous exprimer toute ma reconnaissance au nom des populations de Kita”, a confié l’honorable Tounkara qui s’est dit impressionné par la qualité de la formation et le volume des kits d’insertion socioprofessionnelle.

La cérémonie était présidée par le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mahamane Baby, en présence du directeur général du Fafpa, Mohamed Albachar Touré, du directeur général de l’ONG Al Farouk, Ibrahima Kontao, des notabilités coutumières, politiques et administratives du cercle de Kita.

Quatre-vingts millions de F CFA : telle est la somme déboursée par le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (Fafpa) pour la formation de 15 associations professionnelles féminines du cercle de Kita. La cérémonie de remise d’attestations et de kits d’insertion socioprofessionnelle s’est déroulée sur la place de l’Indépendance le 6 févier 2017.

