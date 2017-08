Ils ont été initiés à la maitrise des techniques de négociation collective et de dialogue social, facteurs de stabilité d’une entreprise

Chaque année la Direction générale de l’ANPE organise une session de formation à  l’intention de ses syndicalistes pour les amener à mieux maitriser les outils qui doivent constituer le socle de leur combat. Celle de cette année qui prendra fin aujourd’hui, a démarré le mardi dernier dans la salle du conseil d’administration de ladite structure. Elle a comme thème : « La négociation collective et le dialogue social dans l’entreprise : facteurs de stabilité ».

L’ouverture des travaux de ladite session de formation a été marquée deux interventions. Celle du Secrétaire général du comité syndical de l’ANPE, Khêfing Kanté. Elle a été centrée sur les droits et les devoirs des travailleurs. Selon lui, les droits de chaque syndiqué renvoient aux devoirs de l’organisation. C’est à elle, d’informer et d’organiser la vie syndicale, pour permettre à chaque syndiqué d’exercer pleinement ses droits et ses devoirs. « La formation syndicale c’est de s’enrichir du collectif et y prendre du plaisir ! » a t-il expliqué

La présente session de formation porte sur la culture d’entreprise. Celle-ci est bâtie sur la production, la productivité et les critères de rentabilité d’une entreprise qui constituent le facteur de pérennité des emplois et le dialogue social. « Ces thèmes en mettant le syndicat au cœur du débat justifient sa raison d’être et indiquent bien à propos le rôle qu’il doit y jouer dans l’avènement d’une société plus juste et apaisée » estime Khêfing Kanté.

La seconde intervention a été faite par Ibrahim Ag Nock, le directeur général de l’ANPE. Abondant dans le même sens que Khêfing Kanté, il dira que la Direction générale de l’Agence s’est mise toujours à l’écoute des travailleurs et n’a jamais ménagé ses efforts pour l’amélioration des conditions de vie de ceux-ci. La Direction de l’ANPE  « aura toujours le souci d’instaurer un climat de « dialogue social » et de motiver le personnel autant que faire se peut dans les moyens disponibles » a t-il assuré.

Et Ibrahim Ag Nock d’ajouter que la Direction générale en retour, attend de chaque travailleur de l’ANPE des résultats escomptés. Il a aussi demandé aux membres du comité syndical de sensibiliser leurs camarades militants sur l’esprit de la culture d’entreprise et au respect des horaires de travail et d’assiduité dans le travail.

Cette session de formation a été animée par l’éminent formateur, le Dr Aboubacar Sylla. La cérémonie d’ouverture, a enregistré la présence du Secrétaire général de l’UNTM, M. Yacouba Katilé, de Siaka Diakité (ex-SG de l’UNTM), et plusieurs délégués de l’intérieur.

Diakalia M Dembélé

Â