La satisfaction était générale, lors de la 3ème session du comité de pilotage du projet de formation professionnelle, insertion et appui à l’entrepreneuriat des jeunes ruraux. C’était la semaine dernière dans la salle des réunions du Conseil national du patronat du Mali. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Maouloud Ben Kattra.

Pour le ministre, ce projet se distingue de beaucoup d’autres en raison des indicateurs ciblés, relatifs aux filles et aux femmes. Celles-ci représenteront 50% des 20 000 jeunes qui seront formés au niveau des maisons familiales rurales. Aussi, il contribuera à l’alphabétisation de 60% des 30 000 jeunes. Aux jeunes porteurs d’initiatives, le projet Fier apportera son appui à 50% des 51 000 jeunes, en termes de formation. Maouloud Ben Kattra a aussi indiqué que la mise en œuvre de ce projet se fera en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs, à savoir : les conseillers régionaux et les organisations professionnelles agricoles.

Et Ben Kattra de rappeler qu’en 2016, le coût total du projet était estimé à 204 166 000 FCFA. Avec ce montant, l’équipe de coordination a obtenu des résultats forts encourageants. Ceux-ci ont trait au recrutement et à la mise en route de 120 volontaires en collaboration les différentes organisations faitières. A celui-ci, s’ajoutent aussi le financement de 54 projets des jeunes sur 140 formulés ; la formation technique de 150 jeunes porteurs de projet ; le recrutement de 6 organisations non gouvernementales pour le suivi et l’accompagnement post financement ; la réalisation de 4 pistes rurales ; le traitement et l’analyse de 9 000 fiches de projet etc.

Interrogé après l’ouverture de ladite session, le coordinateur du projet Hery Coulibaly dira que les deux années ont été mises à profit pour démarrer les vraies activités. Il s’agit des investissements en termes d’encadrement et de formation des jeunes pour leur installation dans les villages. Ainsi, 210 d’entre eux ont été installés à leur propre compte. Pour l’année 2017, le projet Fier concerna plus de 600 villages de certaines régions du pays. Il s’agit : des régions de Sikasso, Kayes, Koulikoro et Ségou. Egalement, des séances d’animation pédagogiques seront organisées pour permettre de mieux outiller ces jeunes ruraux. Compte tenu de la forte demande en matière de création d’entreprise pour ces jeunes, le budget 2017 a été revu à la hausse à la somme de 6 milliards de Fcfa. Contrairement à celui de 2016 qu’était arrêté au montant de 2 milliards de FCFA..

Soulignons que la présente session avait pour ordre du jour : le compte rendu de la deuxième session du comité de pilotage ; l’état d’exécution des recommandations ; l’état d’exécution technique et financière du Programme de travail et de budget annuel (PTBA) 2016 et 2017.

Diakalia M DEMBELE