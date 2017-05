L’information, la communication et le plaidoyer au service de la protection sociale au Mali (ICP-Mali) à travers sa traditionnelle rencontre entre médias et responsables de la caisse nationale de l’assurance maladie (Canam) a informé une cinquantaine de journalistes sur la nouvelle carte biométrique AMO.

Cette rencontre entre experts de la Canam et les journalistes s’est déroulée à Kangaba à quelques 80 kilomètres de Bamako. Elle a enregistré la présence des autorités administratives et locales de la ville qui ont beaucoup apprécié l’initiative. Pour le sous-préfet adjoint, Jean Marie Sagara, l’AMO est indispensable dans la protection sociale au Mali. Il a fait un témoignage palpable au sein même de son service. Prenant la parole au nom du directeur de la Canam Aliou Mady Diallo dira que ces échanges entre les responsables de la Canam et les hommes de medias sont courants. Ils visent à expliquer aux journalistes les produits de la Canam qui a engagé une lutte acharnée contre la fraude.

Les échanges ont porté sur la nouvelle carte biométrique AMO qui a fait son entrée dans le système d’exploitation de la Canam. Elle fait suite à une utilisation souvent frauduleuse des cartes des assurés. La Canam a été obligée d’initier la biométrie. Pour Mme Dicko Diéminatou Sangaré cette nouvelle carte a pour but de lutter contre la fraude. Elle est établie sur la base des données biologiques de l’assuré qui sont enregistrées sur une puce. Mais les deux cartes sont utilisables jusqu’à ce que la Canam parvienne à enrôler tous ses abonnés. La Canam dispose des machines de détection pour vérifier l’authenticité de ces cartes. Pour avoir organisé à Siby l’année dernière, une rencontre pareil sur le phénomène de la fraude, le président de l’ICP-Mali Ousmane Daou a félicité la bonne collaboration entre sa structure et la Canam qui forme les journalistes à chaque fois que le besoin se pose. Il a remis une attestation de reconnaissance à Canam et un trophée Ciwara à M. Ankoundio Luc Togo.

Zou