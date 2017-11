Pour l’amélioration du système judiciaire dans la répression de la corruption, le réseau plaidoyer et lobbying (RPL) a initié le 31octobre 2017, un atelier d’échanges avec les acteurs de lutte contre la corruption au Mali. C’était à la maison du partenariat en présence du représentant du ministre de la justice.

Face à la problématique de la corruption qui touche l’ ensemble des couches de notre société, visible à différents niveaux de gestion des affaires de l’État et des collectivités et cela malgré l’arsenal juridique dont dispose notre pays, le réseau plaidoyer et lobbying vient une énième fois, initié une rencontre d’échanges avec les acteurs concernés à savoir le gouvernement, la société civile, les hommes de médias et autres acteurs de lutte contre la corruption en vue de l’amélioration du système judiciaire dans la répression de la corruption.

A l’ouverture des travaux, le coordinateur du RPL, Amidou Traoré et le représentant du ministère de la justice, le Chef d’escadron, Mamadou Sangaré, ont tous deux brossé le lugubre tableau de la corruption qui sévit dans notre pays depuis les années 1960 à nos jours. Même si la lutte contre la corruption a été au cœur des successifs régimes, il n’en demeure pas moins qu’elle continue à progresser freinant du coût le développement socio-économique tant attendu du pays.

Aussi à travers multiples échanges sur les thématiques : place et rôle de la justice dans la lutte contre la corruption ; la problématique de la répression de la corruption et de la délinquance financière au Mali et autres questions, les participants ont formulé des recommandations en vue de l’ amélioration du système judiciaire dans la lutte contre la corruption au Mali.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

Commentaires via Facebook :