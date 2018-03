Nour Bouakline, experte et formatrice en marketing digital en partenariat avec Mali RH-Consulting, a animé durant deux jours, une session de formation en marketing digital dans un hôtel de la place à Bamako du 7 au 8 mars 2018.

Co-organisées par Mali RH Consulting et Nour El Houda Bouakline, ces sessions visaient à initier les participants au marketing digital dont l’objectif est l’amélioration de l’image d’une marque, d’un produit ou d’une personne oui soi-même.

Présente dans 15 pays d’Afrique, l’experte, formatrice en marketing digital, Nour Bouakline était à Bamako pour tenir une conférence sur le marketing digital. Le rendez –vous de Bamako a permis à Madame Bouakline d’édifier les participants sur la formation digitale des professionnels.

Un module important pour une réalisation de soi car comme l’explique l’experte, le marketing digital intègre les nouvelles technologies de l’information et de la communication dans son propre marketing c’est-à-dire savoir utiliser les nouvelles technologies en vue d’améliorer votre communication, votre marketing, votre vente ou votre fidélisation.

En plus des notions enseignées via la conférence, les participants se sont également familiarisés avec le ‘Persona –brading’. Il s’agit là du marketing de soi c’est-à-dire se considérer comme une marque, essayer de se faire reconnaître à travers ses qualités, ses compétences et qualifications en un mot se mettre en avant pour se faire valoir et aller de l’avant.

« Quelque soit votre âge vous devez travailler et améliorer votre image pour être unique et savoir communiquer » soutient Nour Bouakline. Selon qui le transfert des compétences est essentiel dans le développement durable des pays. Aussi elle invite les pays à savoir développer ses compétences pour accéder à leur autonomie.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

