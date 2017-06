Dans le cadre de sa politique de formations et d’emplois des jeunes, le Parti Mouvement pour un destin commun (MODEC) a organisé le week-end dernier dans son siège à Hamdallaye une série de session de formations des formateurs sur les techniques de recherche d’emplois et aussi le processus entrepreneurial. Ils étaient une trentaine de jeunes qui ont bénéficié de cette formation au cours de laquelle ils ont appris comment faire un Curriculum Vitae ; une lettre de motivation ; un entretien d’embauche ; etc.

Cette session de formation, s’est déroulée, en présence des cadres du parti notamment, le Vice-président du Bureau des jeunes, Aboubacar Sangaré ; le Secrétaire chargé des finances, Issa Traoré ; le Secrétaire général du Bureau des jeunes, Mamady Kaman Kanté ; des participants ainsi que le formateur, Demba Tounkara non moins le Conseiller technique au Ministère de la Promotion de l’investissement et du secteur privé.

En effet, l’objectif de cette série de session de formations était de former les jeunes du parti pour faire face au défi du marché de l’emploi afin qu’ils y soient ainsi compétitifs. C’est pour cette raison que la première formation était portée sur les techniques de rédaction d’un Curriculum  vitae et d’une lettre de motivation et sur les manières de se tenir à un entretien d’embauche. Quant à la seconde, elle s’est intéressée à l’entreprenariat. A ce point, c’était l’occasion pour les jeunes participants de s’imprégner à comprendre un projet lucratif, une entreprise, un entrepreneur, l’entrepreneuriat, la culture d’entreprise et la culture entrepreneuriale. En outre, comment comprendre l’importance du processus de création de projet lucratif formel et d’AGR et comment comprendre l’importance de l’organisation, de la gestion d’entrepreneuriale étaient les points sur lesquels le formateur a porté des explications compréhensives.

Le Secrétaire général du Bureau national des jeunes du parti Mouvement pour un destin commun (MODEC), Mamady Kaman Kanté, a souligné que dans un environnement mondialisé de plus en plus concurrentiel et fortement compétitif, le MODEC entend redonner à la jeunesse Malienne l’espoir dont elle à tant besoin en lui dégageant des repères et des modèles. A l’entendre, les thèmes auxquels les participants ont été formés leur permettront sans aucun doute de faire face au défi du marché de l’emploi et aussi ils seront désormais compétitifs sur ce plan. A ses dires, le MODEC à travers ses idéologies politiques s’engagera comme toujours à s’activer au chevet de la jeunesse Malienne afin qu’elle puisse avoir des formations adéquates et indispensables pour trouver un avenir radieux. « Nous voulons que les jeunes soient compétitifs et pour cela, il faut que nous nous focalisions sur leurs formations. C’est pour cette logique que depuis longtemps notre parti a inscrit dans son programme politique cette série de formations à l’endroit des jeunes maliens », a-t-il dit.

En interrogeant les participants de leur avis sur la formation, ils nous ont confié que les formations ont été intéressantes et bénéfiques pour eux. Selon leurs propos, le formateur était pertinent et les thèmes enseignés étaient capitaux. Ainsi, ils ont profité l’occasion pour saluer les leaders du parti pour leur sens patriotique en leur donnant l’occasion de participer à ces formations.

Seydou Karamoko KONE