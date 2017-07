Hier, lundi, 10 juillet 2017, s’est ouvert à la Maison du Partenariat Angers-Bamako en face de l’ENSUP , les travaux de la formation en passation des marchés au profit de trente (30) cadres et agents de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) par la Société International Consultants for Procurement (ICP SARL). Les travaux d’ouverture étaint présidés par le Directeur général d’ICP Sarl, Mathieu Gnoléba Meguhe et le Directeur général adjoint de la CMDT, Cheick Tidiane Doucouré.

Pourquoi cette formation à l’endroit des agents de la Cmdt? Selon le Dga, la Cmdt, de par son statut, obéit à des procédures qui lui sont propres y compris en matière d’acquisition de biens et services pour ses investissements et son fonctionnement. Or, déclare Cheick Tidiane Doucouré, la passation des marchés de fournitures, de travaux ou de services, sans cesser d’être un enjeu économique et financier est devenue aujourd’hui, plus qu’ hier, un baromètre de bonne gouvernance de toute structure ou entité moderne. Conscient donc des exigences d’efficacité et de transparence dans la mise en œuvre des procédures de passation des marchés, la Direction Générale de la CMDT a élaboré un programme de renforcement des capacités des cadres et agents impliqués dans le processus d’acquisitions des biens et services ainsi que la réalisation de travaux.

C’est dans cette optique que la CMDT a sollicité la Société International Consultants for Procurement (ICP SARL), premier cabinet en Afrique au sud du Sahara, spécialisé dans le domaine des marchés publics, pour réaliser la formation des cadres.

L’objectif général de la mission est l’organisation pédagogique et logistique de la formation de trente (30) cadres et agents de la CMDT sur les procédures d’acquisition de biens et de services ainsi que la réalisation des travaux. Singulièrement, cette formation doit permettre d’accroître la maitrise par les participants des procédures d’appels à la concurrence des acquisitions de biens, travaux et services à travers. L’on note, entre autres, la compréhension du dispositif juridique et institutionnel du processus d’appel à la concurrence de la CMDT; la maitrise des meilleures pratiques de bonne gouvernance dans le domaine de la passation des marchés ; la mise à disposition d’outils de programmation et de passation des marchés de fournitures, de travaux et de services ; la mise en place d’une procédure transparente qui prenne en compte les différends et les litiges nés à l’occasion du processus d’appel à la concurrence.

Des sous thèmes comme le cadre juridique et institutionnel du processus des procédures des appels à concurrence de la CMDT, l’expression des besoins et élaboration du plan de passation des marchés, plan de passation des marchés, élaboration d’un dossier d’appel d’offres, revue d’un dossier d’appel d’offres, réception et ouverture des plis, évaluation des offres et attribution du marché, gestion des différends et litiges nés du processus d’appel méthodologie d’évaluation des offres et d’attribution du marché, seront abordés par les trentaine de participants.

Hadama B. Fofana