Le ministère des Maliens de l’Extérieur a servi de cadre le vendredi 12 mai 2017 à la cérémonie de signature de la Convention pour la construction de la Cité des Maliens des Etats Unis d’Amérique entre la BIM-SA, SACO Group et Mali Millionnaire Club. C’était en présence du chef de Cabinet du Ministre Des Maliens de l’Extérieur, le représentant de SACO Group et de Mr Kalilou DIAKITE, Représentant du MMC, du Président des Maliens de New York, Monsieur Balla Sissoko.

Rappelons que la BIM est partenaire Idéale des Maliens de L’Extérieur, plus précisément de New York.

A l’entame de son message le Président des Maliens New York, Monsieur Balla Sissoko a dit que les partenaires renouvellent leur engagement profond dans la réussite de ce Projet. Selon lui, la diaspora Malienne reste une force incontournable dans le développement durable et de l’économie du pays. A ses dires, le Mali Millionnaire Club (MMC) appelle toute la communauté Malienne des Etats Unies à rester engagée et à investir dans l’avenir du pays. Balla Sissoko a mis à profit cette occasion, pour remercier Mr Kalilou Diakité et Mr Mohamed Diallo pour leur leadership et le soutien constant de tous les membres du MMC.

Traore Henriette Samake