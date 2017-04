-«Je ne suis pas en conflit avec Moussa, il est conflit avec les populations de Chicolomba », dixit le député

Les populations du village Farakala, dans la commune Mountjina, dans le cercle de Koutiala sont remontées contre le député Abdoulaye Dembélé, accusé d’être au cœur d’une spéculation foncière dans cette localité. En effet, Moussa Dembélé, cultivateur à Farakala, accuse le député de soutenir le village de Chicolomba contre lui. Selon Dr Mamadou Dembélé, frère de Moussa Dembélé, cultivateur à Farakala, le député revendique un espace cultivable qui n’appartient pas au village de Chicolomba. De quoi s’agit-il ?

Depuis des années, Moussa Dembélé a prêté ses espaces cultivables aux sieurs Mahamadou Tamboura et Daouda Souaré. Lesquels cultivaient ce champ jusqu’au jour où le député est venu revendiquer ces terres. Et depuis, c’est le début d’un litige entre les vrais propriétaires de ces terres, la famille Dembélé et le député Abdoulaye Dembélé, qui dit que ces terres lui ont été attribuées par le village de Chicolomba. C’est que conteste la famille de Moussa Dembélé. En effet, selon Dr Dembélé, « ces terres en question n’appartiennent pas à Chicolomba. Elles appartiennent à Farakala. Les terres de Chicolomba et celles de Farakala sont séparées par un marigot. Ces terres sont notre héritage familial. En aucun cas, elles ne peuvent pas appartenir au village de Chicolomba. Tout le monde le sait ». A en croire notre interlocuteur, le député Abdoulaye Dembélé n’est pas à son premier forcing en matière de spéculation foncière. «Quand il était le maire de Sincina, il a vendu tous les champs de ses parents avant de se retourner maintenant vers les champs d’autrui », a-t-il expliqué. Il est formel que ces terres litigieuses ont été délimitées et identifiées au nom de son frère, Moussa Dembélé. Pour preuve, il brandit deux procès-verbaux de constat d’huissier, en date du 14 et du 24 mars 2017.

Joint au téléphone, le député Abdoulaye Dembélé nous donne sa version des faits : « je ne connaissais pas Moussa Dembélé avant. Un jour, il est venu me voir pour dire qu’il a un problème. Il m’a dit qu’il est un commerçait de bétail entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Il m’a fait savoir que quelqu’un a vendu ses animaux et disparus avec l’argent. Il m’a expliqué que tous les animaux ne l’appartenaient pas. Certains étaient pour des gens de Chicolomba. Il m’a dit qu’il avait dit à sa maman qu’il ne pouvait plus venir au Mali. Sa maman lui a dit de venir et qu’il pouvait vendre des champs pour rembourser les gens. C’est là qu’il est venu me voir pour dire qu’il veut vendre des champs, avec lesquels il a des problèmes avec les populations de Chicolomba. Il m’a dit qu’il sait que les populations de Chicolomba sont venues me voir. Je lui ai conseillé de partir s’entendre avec celles-ci. Après, il a tout fait, il est venu avec des gens pour me demander de l’aider combattre les populations de Chicolomba. Je lui ai fait comprendre que je ne pouvais pas faire cela ». Selon l’Honorable, il n’est pas en conflit avec Moussa Dembélé. «C’est Moussa qui est en conflit avec les populations de Chicolomba. La preuve, les populations de Chicolomba ont porté contre lui. Cette plainte est en cours et l’affaire sera jugée en début du mois de mai », a-t-il déclaré. Ajoutant qu’en 2008, ces champs en question lui ont été attribués par le défunt chef de village de Chicolomba, il a brandi l’attestation de vente sur ces terres.

Youssouf Bamey