Non content de n’avoir pas Ă©tĂ© associĂ© Ă la dĂ©cision de remettre des notifications aux dĂ©guerpis pour permettre de rentrer dans leurs droits, Abdoulaye Coulibaly a demandĂ© l’arrĂŞt immĂ©diat de l’opĂ©ration

C’est par  un décret présidentiel no 95-068/P-RM, pris en 1995 que les 4712 familles de Niamakoro Diallobougou ont été déguerpies pour motif que leurs  parcelles feront partie de la zone aéroportuaire. Ces familles victimes se sont regroupées en collectif dénommé Coordination des associations des déguerpies de Niamakoro pour réclamer au gouvernement le droit de leur restituer leurs parcelles.

Depuis sa crĂ©ation, les responsables de cette Coordination n’ont cessĂ© de multiplier des rencontres avec les autoritĂ©s compĂ©tentes pour avoir une issue favorable Ă leur situation qui dure depuis plus de 20 ans. C’est en 2006, après 23 ans de lutte et de souffrance que le gouvernement, Ă travers le ministère de l’Administration territoriale a dĂ©cidĂ© de leur restituer leurs parcelles.  Mais la mauvaise volontĂ© de l’actuel maire de la commune VI rend les dĂ©guerpis inquiets. Face Ă cette situation, les responsables de la coordination, ont animĂ© une confĂ©rence de presse le dimanche 2 juillet 2017, Ă Yirimadio, en vue d’informer l’opinion nationale et internationale, plus prĂ©cisĂ©ment les plus hautes autoritĂ©s du pays  de leur inquiĂ©tude face Ă la volontĂ© du maire de s’opposer Ă la dĂ©cision du gouvernement.

La conférence de presse était animée par les responsables de la Coordination des associations des déguerpies de Niamakoro dont son président Sounkalo Keita, son secrétaire général Ibrahim Samaké, Oumar Konta et Abdoulaye Coulibaly, mandateurs du Groupe.

D’entrée de jeu, le président de la Coordination, a rappelé que suite à un décret présidentiel n°95-068/ P-RM, les 4712 familles ont été déguerpis pour raison que ces parcelles feront partie de la zone aéroportuaire. Du coup, toute ces familles déguerpies se sont regroupéés en coordination pour exiger du gouvernement de leur restituer leurs parcelles. Des luttes ont été menées par ci par là jusqu’en 2016, quand le ministre de l’Administration Territoriale de l’époque, Mohamed Ag Erlaf, a décidé de les mettre dans leurs droits en leur restituant leurs parcelles. A cet effet, la coordination par la voix de son président, a salué la bonne volonté du gouvernement, et celle du maire du district de Bamako, Adama Sangaré dans la gestion de leurs difficultés. Mais selon eux, c’est le maire de la commune VI qui veut les maintenir dans leurs souffrances.

Ces résultats sont le fruit des efforts de plusieurs années de combat et de lutte sous la houlette de leur mandateur, Abdoulaye Coulibaly. « Après l’avis favorable du ministre Ag Erlaf, de restituer les parcelles, nous avons contacté le maire du district, Adama Sangaré, pour faire des notifications qui permettront aux déguerpis de retrouver leur parcelle », a précisé le mandateur du groupe.

Sur la base de cette autorisation, le maire du District Adama SangarĂ© a signĂ© 720 notifications dont 480 ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© remises Ă leurs propriĂ©taires. Chose qui ne semble ĂŞtre du goĂ»t du maire de la commune VI, Alou Coulibaly qui n’a pas  étĂ© associĂ© dans cette dĂ©marche de distribution des notifications. D’oĂą sa colère et sa dĂ©termination Ă s’opposer Ă cette dĂ©cision du gouvernement en demandant l’arrĂŞt immĂ©diat de la distribution des notifications. Il a mĂŞme menacĂ© les membres de la commission d’attribution de ces notifications de les mettre en prison s’ils continuent Ă distribuer ces documents. Ces derniers ont tout simplement qualifiĂ© le  comportement du maire, Alou Coulibaly est inacceptable.

Pour d’apaiser cette affaire, les responsables de la Coordination des associations des dĂ©guerpis de Niamakoro, invitent les  autoritĂ©s compĂ©tentes Ă Â s’impliquer davantage Ă rĂ©soudre dĂ©finitivement ce problème au risque de le voir dĂ©gĂ©nĂ©rer dans les jours qui viennent.

Ils ont également informé que le maire de la  commune VI serait dans cette aventure en complicité avec Daouda Diarra, ancien président de la coordination qui fait partie de ceux qui ont mandaté Abdoulaye Coulibaly.

Rappelons que la distribution de ces notifications va se fer dĂ©sormais sous la supervision de l’IGM, de la mairie du district de Bamako, du domaine de l’Etat, de l’Urbanisme et le mandateur des dĂ©guerpies pour la transparence.

AMTouré