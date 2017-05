L’on soupçonne, à tort ou à raison, le secrétariat général du Gouvernement d’être à l’origine du coup visiblement fourré : sevré le super Ministre des structures essentielles de son département, à savoir la Direction nationale des domaines et du cadastre, et l’Inspection des affaires foncières. Et l’opération a été presqu’un succès avant que…

Les faits se sont déroulés le vendredi dernier. Par un truchement administratif digne d’un expert, la Direction générale de l’administration des biens de l’Etat et l’Inspection des affaires foncières ont été officiellement détachées du ministère de l’Habitat, des domaines de l’Etat et des affaires foncières pour être affectées au ministère de Boubou Cissé en charge de l’Economie et des Finances.

Faut-il le rappeler, ces directions et structures concernées constituent l’essence même du Ministère des domaines de l’Etat, de l’Habitat et des affaires foncières et font du coup du maître des lieux, un super ministre.

Leur rattachement à celui de l’Economie et des Finances aurait autant fait de ce département un super ministère.

Officiellement, le bouleversement était intervenu. Mais seulement Bathily ne l’a pas entendu de cette oreille et a vivement réagi. Et ce n’est que suite à ses protestations que les documents ont été remis en l’état. La supercherie n’aura duré que quelques jours, le temps de la reprise, à savoir le 02 mai dernier.

Mais les questions demeurent. Pourquoi le Ministre de l’Economie et des Finances ? Et surtout, à qui profite le crime ? Se peut-il que les prédateurs ont envahi l’administration publique jusqu’à ce niveau ?

A suivre

B. S. Diarra