A l’Institut d’Economie Rurale (IER), l’insécurité foncière reste toujours préoccupante. Les dernières actions dans ce sens sont le projet d’installation d’une station d’épuration des eaux usées sur 30 hectares et le morcellement avorté d’une vingtaine d’hectares appartenant à l’institut.

C’estdu moins, une révélation faite par le Directeur Général de l’Institut d’Economie Rurale (IER), Boureima Dembélé, lors de la cérémonie d’ouverture de la 23ème session du Comité de Programme de l’Institut qui se tient du 05 au 09 juin à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Agriculture. C’était en présence du Secrétaire Général dudit département, AbdoulayeHamadoun.

Le Directeur Général de l’Institut d’Economie Rurale a indiqué que des démarches sont en cours pour montrer l’incompatibilité de la proximité entre une unité de traitement des eaux usées et une station de recherche agricole.

Selon lui, l’élaboration de la carte de fertilité des sols du Mali reconnus de qualité moyenne et la correction de l’acidité des sols sont des sujets d’actualité de nos jours. Et il en est de même de la prise en compte du changement climatique dans les recherches.

« L’amélioration de la production et de la productivité agricoles exige des réflexions et des actions orientées sur la gestion de la fertilité des sols, la production des semences de qualité et la mécanisation de l’Agriculture », a expliqué Boureima Dembélé. Qui a dénoncé le fait que le financement du plan de développement à moyen terme de l’Institut, élaboré depuis 2010, n’est pas encore réalisé. Alors que la construction des pôles de développement agricole reste plus que jamais d’actualité.

Il a par ailleurs signalé que le renouvellement du personnel de l’IER qui connait ces dernières années, des départs croissants à la retraite, demeure une préoccupation pour eux. Selon lui, les mesures de recrutement en cours au département de tutelle prévoient cette année, la mise à sa disposition d’une cinquantaine d’agents.

Ainsi, cette 23ème session du Comité de Programme de l’Institut d’Economie Rurale a été l’occasion pour les chercheurs de l’IER d’évaluer les résultats obtenus et de faire de nouvelles propositions d’activités de recherche.

« Nous aurons à examiner au cours de cette session, 110 documents dont 63 rapports et 47 propositions de recherche. Les rapports font le point des résultats obtenus pendant la campagne agricole 2016-2017 », a ajouté le Directeur Général de l’IER Boureima Dembélé.

Dans le cadre du partenariat scientifique avec la Chine, M. Dembélé a annoncé l’achèvement des travaux de construction du Centre de Démonstration Technologique Sino-Malien à Baguinéda, prévu pour cette année. Tandis que pour lui, la coopération scientifique de recherche sur le coton avec le Brésil se poursuit.

