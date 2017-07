Il nous revient de constater que depuis plus de vingt (20) ans, un litige foncier oppose le Syndicat National des Cheminots et une Association de la Police Nationale appelée AMIDICO (promotion 1976-77) autour d’une parcelle de dix (10) ha à Samaya TF 1637.

A cet effet, une lettre a été envoyée par les cheminots le 02/07 2012 avec toutes les pièces jointes sur le différend foncier au Ministre de la justice de l’époque. Ce dernier a été favorable en envoyant un pourvoi d’ordre au Procureur Général de la cour suprême par la lettre n° 0599 du 06/11/2012. A son tour et suivant la lettre n° 0599, le Procureur Général de la Cour Suprême a fait le réquisitoire n° 0029 à la date du 27 mars 2013. Le Syndicat national des Cheminots et AMIDICO ont tous répondu au réquisitoire du Procureur à travers les écrits de leurs avocats. Mais le 04/01/2016 par l’arrêt n° 005 la Cour suprême casse et annule tous les arrêts de la cour d’appel de Bamako et renvoi les deux parties devant la cour d’appel autrement composé.

Le hic est que depuis le 18/03/2016, le dossier reste sans suite, bloqué dans le cabinet du président Tacha MAIGA de la Cour d’Appel de Bamako.

Selon un des responsables de Syndicat National des cheminots République du Mali, l’’AMIDICO continue par la bénédiction des généraux de la police nationale de construire sur le TF en question.

Cela n’est pas étonnant pour le Syndicat National des Cheminots car la réquisition de morcellement n° 2514/BK en date du 13 /08/2013 du chef de bureau du domaine et du cadastre de Kati monsieur Ibrahima SIN1PARA doit édifier le Syndicat national des Cheminot et les plus hautes autorités du Mali.

Demandant une justice saine autour d’une affaire qui a trop durée, le Syndicat National des cheminots République du Mali dénonce un abus d’Autorité et brigandage sur la parcelle TF 1637 à Samaya.

La Rédaction