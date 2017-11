Sous le thème « Gouvernance innovante, Ville ouverte » notre pays à travers l’Ordre des Urbanistes du Mali (OUM) a célébré à l’instar des autres pays du monde la journée mondiale de l’urbanisme. C’était dans la matinée du mercredi 08 novembre 2017 dans la salle de conférence du mémorial Modibo Keïta. L’évènement était présidé par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires Foncières, Mohamed Aly Bathily en compagnie de ses homologues de l’Environnement et de l’Assainissement et du Développement Durable Mme Keïta Aïda M’Bô, de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale Allassane Ag Mohamed Moussa ainsi que du président de l’Ordre des urbanistes du Mali, Diarra Sissoko.

L’objectif de cette journée mondiale est d’attirer l’attention des citoyens et des collectivités su le devenir des villes et des terroirs et les impacts environnementaux liés à leur développement.

Dans son intervention, Diarra Sissoko dira que cette Journée permettra au Mali de faire mieux connaitre par la population et les décideurs l’Urbanisme et les métiers de l’Urbanisme pour des villes créatrices de richesses où chaque individu peut s’épanouir dans un environnement sain et durable. Selon lui, c’est compte tenu des préoccupations nationales que les organisateurs ont décidé d’extraire un thème national qui s’intitule « Elaboration et Mise en œuvre des Outils de Planification et des Operations Urbaines. Quelles Stratégies ? ».

Pour lui, ce thème interpellait depuis plusieurs années les décideurs, les professionnels du développement et de l’aménagement urbain ainsi que les citoyens. Cela, en raison des problèmes posés par la mise en œuvre des outils. Il s’agit entre autres du non-respect des vocations des espaces, des passages, des servitudes et zones non constructibles et le schéma directeur d’Urbanisme.

Touchant du doigt le fond du problème, il dira que sur les 214 localités considérées comme villes de nos jours au Mali, moins de la moitié (100) possèdent un schéma directeur d’urbanisme. Ce schéma directeur dit-il, est un outil de planification urbaine de 1er degré dont l’objectif principal est d’organiser le développement harmonieux de ces villes.

A ses dires, les autres villes évoluent sans outils de planification urbaine dans un contexte de croissance rapide d’où la difficulté de maitriser leur croissance et de les aménager pour qu’elles répondent aux aspirations des populations.

En ce qui concerne les 100 villes qui possèdent un schéma directeur d’Urbanisation, il dira que moins d’un tiers d’elles disposent des plans d’Urbanisme Sectoriels (PUS). Pour sa part, Mohamed Aly Bathily appréciera la pertinence du thème qui aborde tous les contours de la problématique de l’urbanisation au Mali. Selon lui, dans notre pays, les gens ne se doutent pas combien la ville doit répondre à un souci d’organisation rationnelle de la vie entre les individus, les groupes d’individus ainsi que les entreprises.

« Des espaces à vocation agricole, des lettres d’attribution de terrains agricoles sont transformés par la seule volonté du bénéficiaire et des géomètres à l’espace urbain sans que personne ne soit consulté » a déploré le ministre Bathily.

Par Moïse Keïta

