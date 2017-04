La cérémonie de passation de service entre le ministre de l’Habitat et de l’urbanisme sortant, Monsieur Ousmane KONE, et le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires Foncières entrant, M Mohamed Ali BATHILY, s’est déroulée le jeudi 13 avril 2017 dans les locaux du bâtiment N°4, à la Cité administrative.

Les ministres sortant et entrant se sont entretenus pendant quelques minutes, à huit-clos, pour les conseils d’usage. Ils ont fait un tour d’horizon des grands dossiers dans les domaines de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Ensuite, les deux ministres ont rencontré, dans la salle de conférence, leurs collaborateurs, y compris les chefs de services centraux, services rattachés et organismes personnalisés.

Le Secrétaire général de l’Habitat et de l’Urbanisme, Monsieur Mamadou COULIBALY, a au nom de l’ensemble du personnel remercié le ministre sortant de sa sincérité, son franc-parler et son leadership dans la gestion du Département. Il a exprimé le souhait de la poursuite de l’œuvre entamée et la confiance en la capacité du ministre entrant à consolider les acquis.

Le ministre sortant a ensuite pris la parole pour présenter et féliciter le ministre entrant pour le choix porté sur lui par le Président de la République et le Premier Ministre. Il a souligné la pertinence de la fusion des deux départements qui avaient des domaines de compétence si étroitement liés que les deux ministres avaient émis le vœu de tenir des réunions de cabinet conjointes pour assurer la cohésion et la cohérence de leur action.

Le ministre entrant pour sa part a remercié son prédécesseur pour le travail abattu et les chantiers ouverts. Il a salué sa capacité d’adaptation et de compréhension des situations nouvelles de travail. Il mesure l’ampleur des tâches qui l’attendent et espère pouvoir réussir avec l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs. Cependant, il n’a pas manqué de décliner ses principes cardinaux dans le travail : la compétence, la diligence, la persévérance, la rigueur pour la réussite. Il a ensuite prôné l’esprit d’équipe et le respect mutuel dans la collaboration.

Les deux ministres se sont promis une communication régulière au besoin dans l’intérêt supérieur de la nation.

MHUAF