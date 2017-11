Créée par deux jeunes ingénieurs maliens de formation, cette nouvelle application permet d’identifier la localité qu’on cherche partout où on se trouve (c’est une sorte de GPRS à la Malienne). Le lancement a eu lieu le jeudi 16 novembre 2017 à 17h00 à l’hôtel Radisson BLU, sous la présidence du ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré.

Cette nouvelle plateforme de géolocalisation, YANDO, est une première au Mali, d’après le ministre Touré. Selon lui, la création de YANDO prouve à suffisance que notre pays est à la pointe des nouvelles technologies, et que le Mali n’a rien à envier aux pays développés en matière de communication. Il s’est dit satisfait du choix porté sur sa personne pour être le parrain de cet événement. Aussi, se dit-il disposé à aider ces jeunes pour la réussite de ce projet porteur.

«Le constat est que beaucoup de jeunes Maliens qui ont grandi un peu partout dans le monde, de retour au Mali, sont butés à des problèmes de localisation de l’endroit qu’ils cherchent (pharmacies, hôtels, banques, des lieux de loisirs et des sites touristiques etc.). Très facile à utiliser avec un téléphone Android ou un Smartphone, il suffit d’aller sur Play Store ou Google Play pour télécharger l’application YANDO, qui sera automatiquement opérationnelle», ont expliqué Coulibaly Ousmane et Sidibé ‘Soungalo, les co-promoteurs de cette application. Lesquels ont promis d’atteindre les 50000 mille téléchargements très rapidement pour que ça soit un outil de travail populaire et rentable.

Avec un peu de forfait, l’application YANDO vous donne toutes les informations nécessaires pour toutes les localités que vous cherchez. YANDO est une aubaine pour la diaspora et surtout par rapport aux pharmacies qui s’ouvrent la nuit et les week-ends.

Ousmane Traoré dit Man

