Selon des sources généralement bien informées, la Direction nationale des domaines et du cadastre (Dndc), la Direction générale de l’administration des biens de l’Etat et l’Inspection des affaires foncières avaient été détachées, le vendredi dernier, du ministère de l’Habitat, des domaines de l’Etat et des affaires foncières pour être rattachées au ministère de l’Economie et des Finances. Cette réorganisation administrative, à en croire nos sources, auraient été faites au niveau du Secrétariat général du gouvernement. Mais à quelle fin ?

Selon les mêmes sources, ce sont les grandes réformes engagées par le ministre Bathily qui coupent désormais le sommeil à bon nombre de prédateurs fonciers.

«Ceux-ci, à travers leur lobby voulaient lui faucher l’herbe sous ses pieds car en lui retirant la Direction nationale des domaines et du cadastre, l’Inspection des affaires foncières, il sera dépouillé de l’essence même du département, à savoir la délivrance des titres fonciers» précise la même source. En tout cas, ce retrait qui a avait commencé à faire grincer des dents au niveau du département de Bathily a fait long feu car il nous revient que tout est rentré dans l’ordre dans la journée du mardi 2 mai. Et les trois structures administratives ont été confiées à nouveau au ministre Bathily.

Kassoum THERA