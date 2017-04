Le vieux Bassoum se bat toujours pour obtenir sa parcelle qui ne souffre d’aucune charge selon la réquisition délivrée par les services compétents. Malgré tout, il a du mal à rentrer en possession de sa propriété. Comme vous le savez, le litige foncier est devenu la monnaie courante. Il est à l’origine de plusieurs conflits et parfois même nous déplorons la perte en vies humaines. Aujourd’hui, au Mali la question foncière est en train de prendre une autre tournure. Si on n’y prend pas garde, il risque de nous coûter cher. Tout est foncier. Des personnes qui détiennent des documents administratifs dûment signés par les autorités compétentes en la matière souffrent de contestations. Pour le cas d’espèce, le vieux Amadou Bassoum est propriétaire d’une parcelle à Niamakoro en commune V, derrière la cité des Enfants. Des prédateurs, spéculateurs fonciers veulent créer une confusion sur sa parcelle en créant un autre titre foncier sur elle.

Le vieux Amadou Bassoum réclame sa parcelle. Il est commerçant de son état, domicilié à Badalabougou en commune V du district de Bamako. Voici des jours qu’il se bat corps et âme contre l’initiateur d’un faux titre foncier créé sur sa parcelle. Pour le vieux, la parcelle a été attribuée en 1998 par l’ex-gouverneur du district de Bamako, le colonel Karamoko Niaré à Djibril Keita, menuisier de son état. A son tour, Djibril Keita la lui a vendue à la somme de deux millions sept cent trente quatre mille huit cent francs CFA(2.734.800 FCFA). Le numéro de la parcelle était N° AG/15 du lotissement de Sogoniko centre commercial avant la création du titre foncier litigieux. Ladite parcelle était contiguë à celles appartenant à Mamadou Lamine Haïdara, Hould Baby et Awa Tandia.

Sa superficie est de 860m2. Le vieux Amadou Bassoum a obtenu son titre foncier en 2003 sous le numéro TFN° 1084/CVI. La parcelle du vieux Bassoum est contiguë à la parcelle de Mamadou Lamine qui aurait vendu à Yacouba Coulibaly, PDG de Mali Univers et selon le vieux Bassoum, Yacouba Coulibaly l’aurait vendue à Sory Ibrahim N’DAOU. Cette parcelle faisait une superficie de 1.246 m2 et le numéro du titre foncier est 21.334.

Face aux hommes de presse, il a exprimé sa surprise de voir un monsieur répondant au nom de Sory Ibrahim N’Daou se présenter avec un autre faux numéro de titre foncier 21. 697 qui englobe non seulement sa parcelle mais également la sienne. Selon le vieux Amadou Bassoum, les vérifications à travers la réquisition attestent qu’il demeure le vrai propriétaire et ce ne sont pas les mêmes parcelles mais qu’elles sont contigües. Ce nouveau numéro du titre foncier est TFN° 21.697. Ce faux nouveau titre foncier n’a aucune traçabilité au niveau du service des domaines, a-t-il déclaré.

Qui veut exproprier le vieux Amadou Bassoum ?

Il déplore la position du service des domaines, l’attitude du géomètre Aly Waïgalo par rapport à la situation. Il se dit en possession de tous les documents légaux en la matière.

Aly Waigalo et acolytes seraient à l’origine de cette manœuvre. Bassoum attend toujours sa parcelle. Pour le moment, l’affaire est pendante devant les juridictions et le vieux Amadou s’est dit confiant et qu’il a foi dans la justice malienne pour être remis dans ses droits et tourner rapidement la page.

David Keita