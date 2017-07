La Coordination des associations des déguerpis de “Niamakoro-Diallobougou” et l’Union des associations et des coordinations d’associations pour le développement et la défense des droits des démunis (UACDDDD) s’opposent farouchement aux opérations de la mairie du district sur leur site de recasement. Ils dénoncent l’approche du maire du district de Bamako, Adama Sangaré, d’installer les opérateurs économiques, les agences immobilières… sur leur site.

La Coordination des associations des déguerpis de Niamakoro-Diallobougou, en collaboration avec l’Union des associations et des coordinations d’associations pour le développement et la défense des droits des démunis, a tenu le samedi 8 juillet, une assemblée générale d’information sur la situation des déguerpis de la zone aéroportuaire et la démarche en cours pour mettre les déguerpis dans leur droit après 22 ans.

Le président de la Coordination, Daouda Diarra est formel : “Il n’y a qu’un seul mouvement au nom des déguerpis de Niamakoro-Diallobougou. Mais les déguerpis sont nombreux”, dit-il.

“Le dossier des déguerpis avance, selon la procédure normale. Nous avons entrepris depuis des dizaines d’années des démarches auprès des autorités compétentes qui ont permis d’obtenir un résultat aujourd’hui. Encore, faudrait-il le souligner, même si l’objectif final n’est pas atteint, nous ne pouvons pas nier les efforts des autorités. Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme et des Affaires Foncières, à travers ses services techniques, notamment le domaine, l’IGM et la mairie de la Commune VI travaillent pour faire de l’objectif une réalité…”, explique Daouda Diarra, président de la Coordination.

Le président de la coordination des jeunes, Niafo Boubacar Samaké, dénonce l’approche du maire Adama Sangaré. “Diviser pour mieux régner, c’est la démarche adoptée par le maire du district de Bamako dans l’affaire de dédommagement des déguerpis de Niamakoro et Diallobougou. Contre toute attente, il s’est rapproché d’une poignée de personnes exclues pour morceler la parcelle affectée à nous après la grande opération de déguerpissement de 1995. C’est une trahison. En la matière après la décision du ministre de l’Administration territoriale Mohamed Ag Erlaf de remettre les 4712 lots dans leur droit en 2016, sur une superficie de 381 hectares aux déguerpis comme dédommagement, il devait travailler avec les vrais déguerpis. Mais Adama Sangaré s’est permis de ne sortir que 720 notifications. Sur la parcelle, les agences immobilières sont en train de se partager au profit des déguerpis qui ont jalousement gardé les lieux pendant 22 ans. C’est pourquoi nous nous sommes opposés à ses opérations…”.

Selon Niafo Boubacar Samaké, depuis 2016, le maire du district intervient sur le site. “Mais aucun plan ne nous a jamais été montré. Pourtant les constructions de hauts standings poussent comme des champignons et les hectares sont vendus aux opérateurs économiques. Cette situation ne doit pas continuer parce qu’on veut installer les faux déguerpis au moment où d’autres ont gardé jalousement leurs parcelles pendant 22 ans”.

Des spéculateurs à la manœuvre

A propos du rapport entre les déguerpis, le président des jeunes a rappelé que dans une récente sortie médiatique, des personnes répondant au nom de Sounkalo Kéita, Ibrahim Samaké, Oumar Konta et Abdoulaye Coulibaly, se sont prêtées aux questions des hommes de médias au nom de la Coordination des associations des déguerpis de Niamakoro-Diallobougou.

“Et comme si cela ne suffisait pas, les nommés Sounkalo Kéita, Ibrahim Samaké, Oumar Konta et Abdoulaye Coulibaly ont tenté de charger d’honnêtes citoyens qui, jusque-là, jouissent d’une audience crédible auprès de la population. La Coordination des associations des déguerpis de Niamakoro-Diallobougou s’inscrit en faux et s’indigne contre les allégations mensongères des sieurs Sounkalo Kéita, Ibrahim Samaké, Oumar Konta et Abdoulaye Coulibaly. Les noms Sounkalo Kéita, Ibrahim Samaké, Oumar Konta et Abdoulaye Coulibaly ne sont plus membres de l’Association de la coordination des associations des déguerpis de Niamakoro-Diallobougou. Ils ont été exclus à la faveur d’une assemblée générale tenue le 18 mai 2017. Pour rappel, l’assemblée générale étant l’instance suprême de la coordination a décidé, à l’unanimité d’exprimer sa volonté d’exclure les personnes qui se sont rendues coupable de trahison, notamment Sounkalo Kéita, Ibrahim Samaké, Oumar Konta et Abdoulaye Coulibaly. En témoigne le procès-verbal de l’assemblée. La coordination des déguerpis de Niamakoro-Diallobougou a adressé une lettre au maire du district de Bamako, Adama Sangaré pour s’opposer contre son intervention dans la parcelle des déguerpis le 22 mai 2017. Cette lettre a été amplifiée à la direction des domaines, du gouvernorat et de l’Institut géographique du Mali. Par cette lettre, les documents de l’Agence immobilière Jigiya n’engagent aucunement la coordination”, développe-t-il.

La carte blanche à la mairie de la Commune VI, IGM, domaine, urbanisme…

Pour les besoins du morcellement et pour une répartition équitable, les déguerpis ont sollicité les services techniques de la mairie de la Commune VI par le biais du maire lui-même lors d’une rencontre générale entre la coordination et le maire de la Commune VI le 30 avril 2017.

“Nous informons l’ensemble des services techniques et décideurs que seule une équipe munie d’un mandat signé par le président de la coordination, Daouda Diarra ou sa personne, est habilitée à agir en notre nom pour les travaux de morcellement dont nous estimons que nos espérances seront comblées et invite le maire de la Commune VI, Alou Coulibaly, à agir en toute responsabilité avec les services techniques du domaine et de l’Institut géographique du Mali (IGM), la direction régionale du domaine et de l’urbanisme pour mettre les déguerpis dans leur droit après 22 ans…”

Bréhima Sogoba