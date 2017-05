DĂ©serteur de l’ArmĂ©e Malienne, un moment ralliĂ© Ă Iyad Ag Ghali, le bandit est Ă la tĂŞte de plusieurs combattants puissamment Ă©quipĂ©s et armĂ©s. Leur intention : ” attaquer le camp de la ville de Nara “. Mais, alertĂ©s, les militaires du camp, avec le Commandant Bafing Diarra Ă leur tĂŞte, ont immĂ©diatement pris les mesures qui s’imposent. Le dimanche 23 avril, des avions ont survolĂ© la ville et ses environs. Bamoussa Diarra et ses hommes ont Ă©tĂ© aperçus aux abords de GuirĂ© avant de regagner la forĂŞt du Wagadou. Les vaillantes fortes de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© sont sur le qui – vive.

Le 21 avril dernier, nos forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© ont Ă©tĂ© informĂ©es de la prĂ©sence de vĂ©hicules lourdement Ă©quipĂ©s et des hommes armĂ©s dans plusieurs localitĂ©s du cercle de Nara. Ces hommes seraient dirigĂ©s, selon plusieurs sources locales, par le Colonel Bamoussa Diarra. Ce dĂ©serteur attitrĂ© de l’ArmĂ©e malienne, l’un des bras droits de Iyad Ag Ghali, compagnon de route des animateurs de l’Alliance des 23 mai 2006 (Hamada Ag Bibi, Hassane Ag Fagaga,..) avait ainsi l’intention d’attaquer et de prendre le camp de la ville.

Mais alertés, les militaires des lieux, à leur tête le Commandant Bafing Diarra, chef des Opérations du Secteur VI, ont immédiatement pris les mesures de défense idoines.

Plusieurs témoignages ont attesté la présence des jihadistes dans la zone. Pour leur part, les vaillantes forces de défense et de sécurité ont demandé aux populations de rester sereines et vigilantes et ont réaffirmé leur attachement indéfectible à la défense nationale quelque soit le prix à payer.

A une dizaine de kilomètres de Nara, des hommes armés ont cependant arrêté des charbonniers, au nombre de 9, pour leur recueillir des renseignements. Ces derniers ont par la suite été relâchés non sans obtenir dix mille F CFA chacun, en guise de récompenses.

Le dimanche 23 avril, des avions ont survolĂ© Nara et environs. Et des renforts militaires sont arrivĂ©s avec d’importants armements dont des blindĂ©s. A l’heure actuelle, Bamoussa et ses Ă©lĂ©ments se sont rĂ©fugiĂ©s dans la forĂŞt du Wagadou. Faut – il rappeler que cette menace Ă©tait rĂ©currente car les jihadistes ne logent pas loin et s’approvisionnent rĂ©gulièrement en eau et en nourriture dans la Commune de GuirĂ©.

C’est le lieu donc d’attirer l’attention des plus hautes autoritĂ©s de pays pour qu’elles trouvent les moyens nĂ©cessaires de dĂ©loger ces jihadistes. Sinon, l’on ne serait pas surpris d’avoir de nouvelles bases terroristes dans la zone.

Leurs va – et – vient incessants, sans ĂŞtre inquiĂ©tĂ©s, n’augurent rien de bon et constituent un vĂ©ritable danger pour les populations du Cercle. N’oublions pas que le camp de Nara apparait comme le dernier rempart avant la ville -garnison de Kati.

Il faudrait qu’il soit dotĂ© en ressources humaines et matĂ©rielles adĂ©quates pour faire face aux diverses menaces.

B. KONE