En marge de la 4ème réunion des experts de l’Union Européenne (UE) et du G5 Sahel, le ministre des Affaires Etrangères, Abdoulaye Diop, le représentant spécial de l’UE au Sahel, Angel Losada et le secrétaire permanent du G5 Sahel, Mohamed Najim, ont animé une conférence de presse hier jeudi 4 mai à l’hôtel Azalaï Salam. A cette occasion, le représentant spécial de l’UE s’est réjoui de la perspicacité avec laquelle, le G5 Sahel a réussi à élaborer un concept d’opération pour sa force conjointe en un laps de temps.

Du mercredi 3 à ce vendredi 5 mai, les experts de l’Union Européenne (UE) et du G5 Sahel, sont en conclave à Bamako pour examiner leur feuille de route. Il s’agit de la 4ème réunion du comité de pilotage stratégique et technique du projet d’appui au G5 Sahel pour la sécurisation du Sahel qui s’est tenue à l’hôtel Azalaï Salam. En marge de cette rencontre de haut niveau des experts de l’UE et du G5 Sahel, le ministre des Affaires Etrangères, Abdoulaye Diop, le représentant spécial de l’UE au Mali, Angel Losada et le secrétaire permanent du G5 Sahel, Mohamed Najim, ont animé une conférence de presse. Dès l’entame de ses propos, le ministre Abdoulaye Diop, a rappelé que depuis le dernier sommet extraordinaire du G5 sahel tenu à Bamako le 6 février dernier, le Mali assure la présidence en exercice de l’organisation à travers le chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta. Raison de plus pour lui de se réjouir du choix de Bamako pour abriter les travaux de la 4ème réunion conjointe des experts de l’UE et du G5Sahel.

Selon lui, le partenariat stratégique entre l’UE et le G5 sahel, organisation nouvellement créée, s’explique pour plusieurs raisons. Car dit-il, l’UE et le Sahel ont un destin commun sur la problématique de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la criminalité transfrontalière et le développement entre autres. Pour le ministre Diop, si l’UE et le G5 sahel arrivent à relever ces différents défis, il y a beaucoup d’opportunités à exploiter pour les pays des deux organisations. Et pour preuve soutient-il, le Sahel regorge beaucoup de ressources naturelles, humaines et beaucoup potentialités de développement qui peuvent être profitables pour l’Europe.

Pour le ministre des Affaires Etrangères, aujourd’hui le Sahel est une zone stratégique d’intérêt stratégique pas seulement pour les pays du Sahel mais pour l’ensemble des pays de l’UE. Laquelle rappelle-t-il, soutient le Mali à travers la mission de conseil et de formation des armées EUTM et la mission civile Eucap Sahel Mali depuis 2013.

Selon le ministre Diop, la feuille de route a pour but de coordonner les missions autour des priorités du G5 Sahel.

Au cours de son intervention, il a également annoncé une rencontre entre le chef de la diplomatie européenne, Mme Frédérica Moguérini et les ministres des Affaires Etrangères des pays membres du G5 Sahel prévue à Bamako le 6 juin prochain.

Le représentant spécial de l’UE, Angel Losada s’est, pour sa part, réjoui de la perspicacité avec laquelle le G5 Sahel a réussi à élaborer un concept d’opération en un laps de temps, pour sa force conjointe. Avant de rassurer que l’UE, soutiendra politiquement, financièrement et logistiquement la force conjointe du G5 Sahel.

Le secrétaire permanent du G5 Sahel, Mohamed Najim, dira à son tour que la 4ème réunion du comité de pilotage stratégique et technique du projet d’appui au G5 Sahel pour la sécurisation du Sahel, comporte un certain nombre d’activités dont le collège sahélien de sécurité basé à Bamako. Lequel constitue un des axes majeurs de la coopération entre le G5 Sahel et l’UE.

Lassina NIANGALY