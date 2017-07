La Cité des balanzans est depuis l’année dernière une ville en chantier. Elle est la première ville du Mali à bénéficier d’un échangeur multiple d’une route 2×2 voies sur 7 km et de 10 Km de route à l’intérieur de la ville. Au moment où ces réalisations tendent vers la finition, on dénombre 593 victimes dont 554 blessés et 39 morts.

C’est du moins ce que révèlent les statistiques de la direction régionale de la Protection civile de Ségou pour les cinq premiers mois de l’année 2017.

De janvier à mai 2017, les sapeurs-pompiers de Ségou ont effectué 283 sorties pour porter secours à 593 victimes dont 554 blessés et 39 morts.

Les sapeurs-pompiers, ces hommes et femmes sont toujours prêts à « sauver ou à périr » ont pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile. Ils organisent, coordonnent et évaluent les actions de prévention des risques et secours en cas de catastrophe. Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de secours et de protection et veille à assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement en cas d’accidents, de sinistres et de catastrophes en liaison avec les autres services concernés.

En outre, la Protection civile doit veiller à la sensibilisation et à l’information du public et participer aux actions en faveur de la paix et de l’assistance humanitaire et à la défense civile

C’est dans ce cadre qu’ils sont intervenus dans 22 cas d’incendie qui, heureusement, n’ont fait aucune victime.

Les secours à victimes s’élèvent à 38 cas dont 40 victimes, 33 blessés et 9 morts.

La Protection civile intervient aussi dans le domaine des noyades. De janvier à mai, elle est intervenu 5 fois sur 9 victimes dont 4 sont morts. Elle a enregistré un cas de découverte de cadavre.

Les sapeurs-pompiers interviennent dans les cas d’accidents de la circulation, les incendies, les secours à victimes, les noyades, les découvertes de cadavre, les dégâts liés à l’eau, le gaz et l’électricité, les faits d’animaux, l’assistance à personne en danger.

Albert Kalambry