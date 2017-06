La lutte contre le terrorisme est un combat international et la Russie est résolument engagée aux côtés du Mali pour ne laisser aucune place aux dialogues avec les terroristes. C’est du moins ce qu’a laissé entendre l’Ambassadeur russe au Mali, Son Excellence Alexy Doulian, lors de sa rencontre avec la presse nationale, le samedi 17 juin dernier, à la Maison de la presse de Bamako.

L’Union des Journalistes pour le Développement de la Diplomatie au Mali (UJDM) a initié une rencontre mensuelle avec les Ambassadeurs accrédités au Mali pour parler de leurs pays respectifs et de la Coopération avec le nôtre.

Après la rencontre avec l’Ambassadrice de la France au Mali, la deuxième édition avait comme invité le Chef de la Mission diplomatique russe à Bamako, l’Ambassadeur Alexy Doulian, le samedi dernier. Les débats se sont déroulés à la MP, devant un parterre de journalistes de la presse nationale et internationale.

Le Président de l’UJDM, Mahamadou Sangho, dans ses propos introductifs, a souligné que son association, créée en février 2011, est dédiée au développement de la diplomatie au Mali en multipliant des rencontres avec les Diplomates accrédités dans notre pays pour échanger sur le niveau de la coopération bilatérale.

Prenant la parole, le Diplomate russe a rappelé que son pays accorde beaucoup d’importance aux médias. A son avis, les médias font leur travail ; car, informer veut dire armer.

Toutefois, Alexy Doulian, le Doyen de corps diplomatique au Mali a fait savoir que son pays est victime des accusations gratuites par des médias sur, notamment, la présumée intervention russe dans le processus électoral américain et, récemment aussi, dans celui français. «C’est une campagne malveillante à l’égard de la Russie », a-t-il estimé.

Dans ses explications, la Russie fait 17 millions de Km2 avec 145 millions d’Habitants et 11 fuseaux horaires. Elle a plus de 100 ethnies. Et d’Est en Ouest, elle fait 10.000 km.

Sur le plan diplomatique avec le Mali, il rappellera que, depuis le 4 octobre 1960, la Russie a formé sur son territoire environ 10.000 Maliens dont 65 Officiers Supérieurs de l’Armée malienne. Mais, toujours dans le bon sens, Alexy Doulian a regretté le niveau de coopération économique et commercial qui reste, à son avis, bas entre nos deux pays.

S’agissant de la lutte contre le terrorisme, l’Ambassadeur invité précise que la Russie est résolument engagée aux côtés du Mali. Mieux, dira-t-il, depuis le début de la crise du Nord, la position de la Russie est claire et se résume au respect de l’intégrité du territoire, de la forme laïque et républicaine et de l’indivisibilité du pays.

Pour ce qui est de l’intervention russe dans la crise syrienne, il a précisé que son pays soutient le Gouvernement syrien en appui aérien contre les terroristes. Avant d’ajouter qu’aucun militaire russe ne se trouve au sol.

O.M