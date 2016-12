Les éléments de la SE ont mis la main sur deux lieutenants de Amadou Kouffa, leader du mouvement terroriste Ancardine du Macina, le dimanche dernier dans une mosquée à Banankabougou, Bamako.

Il s’agit de Boubacar Cissé alias Boury, une quarantaine d’années, marié et père de 10 enfants, commerçant domicilié à Mopti. Il est un intime du Djihadiste Amadou Kouffi. C’est d’ailleurs lui, le principal intendant des mouvements du centre du pays. En plus de sa mission de renseignement, il fournit des groupes en panneaux solaires, pièces détachées des motos et des véhicules ainsi que des denrées alimentaires. Il joue le rôle de médiateur pour la libération des otages locaux enlevés par les groupes terroristes. Il était étroitement surveillé par les agents de la Sécurité d’Etat qui ont fini par mettre fin à ses agissements, ce dimanche. Alors qu’il était en compagnie d’un de ses compères, Souleymane Barry, la cinquantaine, maitre coranique, cadre d’une secte à Mopti et chargé du recrutement et de l’endoctrinement des jeunes talibés. Les auditions de ces deux terroristes seront d’une très grande utilité pour les agents de la DGSE malienne.

Source sécuritaire