Les éléments de la S E ont procédé à l’arrestation d’un cerveau des groupes terroristes sévissant dans la région de Kayes, ce mardi 19 décembre. Sékou Boly, marabout résidant à Nara est l’informateur et recruteur au profit du groupe FLM. Il a participé à l’embuscade contre le préfet de Nara en renseignant les Lieutenants terroristes du FLM sur le déplacement du convoi et ceux des FAMAs. En plus, il renseigne régulièrement sur les positions des FAMAs dans le secteur de Nara et au-delà.

L’intéressé est très important dans la chaîne de mise en œuvre de planification des actions terroristes dans le secteur de Nara, Mourdiah Gourou, Guiré et Sokolo. A ce titre, il est en contact régulier avec les chefs secteurs terroristes du FLM qui sont Abou Mamoutou, Abou Dar Dar, Fousseyni, Abou Abdrahamane. Son arrestation représente aujourd’hui un grand coup dur pour ces groupes du FLM.

En plus la perspicacité des éléments de la DGSE malienne a permis de déjouer une embuscade contre la délégation du gouverneur de Tombouctou, le 9 décembre dernier ,perpétrée par le groupe de Almansour , un leader d’ancardine et almourabitoune proche de Iyad AG Rhaly

Source sécuritaire

