Soixante-douze heures après l’explosion de Boni, une nouvelle attaque terroriste a visé le vendredi matin une base de l’armée malienne à Soumpy dans le cercle de Niafunké. Un bilan officiel (selon la direction de l’information et des relations publiques des armées), fait état de 14 militaires maliens tués et 10 blessés, 17 morts du côté des assaillants et de nombreux blessés. Des véhicules ont été saisis ou brûlés par les Forces armées et de sécurité du Mali. Des opérations de ratissage sont en cours et un calme précaire semble régner dans la localité.

L’attaque de Soumpy est intervenue alors que le jeudi dernier trois autres attaques, dont deux simultanées, se sont produites contre des positions de l’armée malienne et des civils au centre et sud du pays. Selon des sources sécuritaires, le bilan de ces attaques serait de 36 personnes tuées, dont 26 civils, 2 militaires et un douanier. La seule attaque de Boni, dans la région de Mopti, a fait au moins une vingtaine de civils tués. Dans la localité de Soumpy, l’attaque a provoqué la psychose chez la population.

