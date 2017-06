Le lundi 19 juin 2017, dans l’après midi, les terroristes ont frappé à la porte de Bamako. Ce, en ciblant un endroit de villégiature très fréquenté par les Expatriés occidentaux. Il s’agit du campement «Kangaba», situé à Niamana, non loin de Yirimadio.

Selon des sources concordantes, c’est au nom de « Allah Akbar» que les assaillants ont lancé l’assaut contre le campement surprenant les clients, au nombre desquels des Européens. Le site touristique étant situé entre des grottes, c’est du côté de la colline que les terroristes ont lancé l’assaut, en tirant sur tout ce qui bougeait. Quelques minutes plus tard, tout le secteur était bouclé par les éléments de la force anti terroristes malienne (FORSAT), appuyée par la force Barkhane et la MINUSMA. A vrai dire, là, ce jour, ce ne fut pas une partie de plaisir. Les combats furent, en effet, acharnés. En témoin le bilan : trois civils tués et deux militaires maliens.

Selon les informations données quelques heures plus tard par le Juge anti terroriste, Boubacar Sidiki Samaké, les terroristes ont été (également) neutralisés. Trois personnes suspectées ont également été interpelées pour les besoins de l’enquête. Même si ce n’était pas la première fois que les terroristes pénètrent avec fracas les lieux fréquentés de Bamako, à l’évidence, l’attaque du campement «Kangaba», n’était pas fortuite. Elle peut avoir des explications. D’abord, comme on le sait, c’est le Président malien, Ibrahim Boubacar Kéïta, qui assure actuellement la présidence du GS Sahel ; Une organisation qui regroupe les cinq pays du Sahel : Burkina Faso, Mali, Mauritanie Niger et Tchad.

Ensuite, tout porte à croire que la nébuleuse a voulu donner une gifle au GS Sahel, en pleins efforts dans la constitution d’une force conjointe appelée à prendre le devant de la lutte anti-terroriste dans l’espace du G5 Sahel. Le financement de cette force conjointe de 5000 Hommes est, d’ailleurs, en bonne place dans l’agenda des différents Dirigeants des pays membres de cette organisation et de l’Union Européenne.

Il ne faut pas aussi oublier que cette attaque (revendiquée par Al Qaïda) est intervenue quelques jours seulement après que le Chef de la Diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, ait brillamment plaidé devant l’ONU pour l’adoption d’une Résolution en vue de l’opérationnalisation de cette force anti-terroriste.

Oumar Diamoye