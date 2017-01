Soumaila Cissé :

« Nous resterons mobilisés auprès de toutes les forces patriotiques »

« L’opposition s’est levée pour rencontrer la majorité pour la tenue de ce rassemblement citoyen contre le terrorisme et pour la paix au Mali. Au- delà de toute appartenance politique, des querelles politiciennes, notre engagement doit être dans la défense de notre pays. Nous resterons moblisés auprès de toutes les forces patriotiques de notre pays pour combattre avec la dernière énergie cet acte de terrorisme perpétré contre le camp du Mécanisme Opérationnel de Coordination de Gao. » Il finit ses propos par présenter ses condoléances les plus attristées aux victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés.

Moussa Mara :

« Notre objectif, c’est de chercher d’abord à protéger le pays »

Pour sa part, l’ex-Premier ministre du Mali, Moussa Mara a d’abord condamné cet acte terroriste survenu à Gao contre le Camp du MOC.

« Notre objectif, c’est de chercher d’abord à protéger notre pays, à l’appuyer. Au- delà de tout cela, nous condamnons tout acte de violence, de barbarie. Nous les méprisons tous ». Les responsabilités seront situées et les auteurs de ces faits vont purger la peine proportionnelle à l’infraction commise. Ils ne seront jamais tolérés, a expliqué le Président du parti Yéléma.

23Karim Keita :

« Le nombre de morts est de 53 et non 70 »

A l’occasion de cette cérémonie de rassemblement citoyen contre le terrorisme et pour la paix au Mali, l’honorable Karim Keita, a apporté une précision de taille, concernant le nombre de victimes tombées lors de l’attaque du Camp du MOC à Gao : « Nous avons enterré vendredi dernier 52 corps. Un des blessés a succombé plus tard, ce qui ramène le nombre de décès à 53, dont 15 militaires maliens. Je ne sais donc pas où est-ce que certains ont trouvé les 70 morts et plus, diffusés sur les médias étrangers. Il s’agit, pour nous, de prier aujourd’hui pour l’âme des disparus.

Aujourd’hui, la classe politique est animée par le même souci : la lutte contre le terrorisme ».

Rassemblés par Adama Bamba