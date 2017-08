A la tĂȘte d’une importante dĂ©lĂ©gation conjointe, le Chef du Gouvernement du Mali et le ReprĂ©sentant SpĂ©cial du SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral (RSSG) de l’ONU, ont constatĂ© les dĂ©gĂąts, tĂ©moignĂ© leur solidaritĂ© et leur soutien.

Rappelons que cet attentat s’est soldĂ© par la mort de cinq gardes de sĂ©curitĂ© et d’un agent civil contractuel de la MINUSMA, tous de nationalitĂ© malienne. Un gendarme malien a Ă©galement pĂ©ri. Un autre garde de sĂ©curitĂ© malien et six casques bleus ont Ă©tĂ© blessĂ©s, dont deux griĂšvement. Six assaillants ont Ă©tĂ© abattus lors de la riposte portĂ©e par les Casques bleus.

InterrogĂ© hier, le RSSG Annadif, aprĂšs avoir prĂ©sentĂ© ses condolĂ©ances aux familles des victimes, a rappelĂ© la volontĂ© de l’ONU Ă poursuivre sa mission au Mali. « Ces crimes hideux n’altĂ©reront en rien la dĂ©termination de la MINUSMA Ă remplir son mandat, » a affirmĂ© le Chef de la MINUSMA.

Par MINUSMA