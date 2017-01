Welcome! Log into your account

« C’est un jour spécial pour le Mali et pour tous ceux qui veulent que seule la paix rayonne dans notre pays. Les Maliens attendaient ce jour depuis longtemps voir que tous les bords politiques parlent le même langage autour ce qui nous unis : le Mali. Sans le Mali, aucune de ces entités n’allait être présente en ces lieux. Ce qui s’est passé à Gao est une humiliation. C’est le Mali dans son profond amour qui vient d’être touché. C’est une grande frustration de l’ensemble des filles et des fils du Mali. A chaque fois qu’il s’agit du Mali, les Maliens doivent se donner la main pour relever les défis et parler d’une seule voix. Au sein de notre regroupement, nous disons l’union dans l’adversité. Ce meeting est un message fort que nous adressons aux terroristes, pour leur montrer qu’à chaque fois qu’ils s’attaquent au Mali, que les filles et fils de ce pays peuvent se retrouver pour les combattre ensemble. Jamais au grand jamais, ils ne pourront vaincre le Mali ».

