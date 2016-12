Welcome! Log into your account

Une procédure qui devrait s’accélérer pour faire place à un accord inter-Etats dès janvier 2017. Ce qui devrait aboutir à une prise de décision du comité ministériel “afin que le droit de poursuite soit une réalité”. Combinée à l’échange permanent d’informations, la procédure devrait permettre aux trois pays du G5 que sont le Niger, le Mali et le Burkina d’anticiper et de s’épauler mutuellement en cas d’attaques pour mettre la main sur les assaillants.

Chez nos confrères de Burkina 24, le chef d’état-major général des armées, le général Pingrenoma Zagré, a annoncé qu’à la lumière des dernières pertes subies par les forces armées burkinabè, la question de “ce qu’il faut faire” ne se pose plus. Elle allie la difficulté d’acquisition de renseignements auprès des populations et de l’acquisition de moyens de mobilités “appropriés” pour intervenir et intercepter l’ennemi qui tire profit de la zone qu’il maîtrise pour disparaitre après chaque attaque.

You are going to send email to