Des groupes armĂ©s ont commis une vague de meurtres dans le Centre du Mali depuis janvier 2017. PerpĂ©trĂ©s par des groupes armĂ©s islamistes, des milices d’autodĂ©fense et, dans une moindre mesure, des militaires du gouvernement, ces homicides ont entraĂ®nĂ© la mort d’au moins 52 personnes et le dĂ©placement de plus de 10 000 individus, et considĂ©rablement aggravĂ© les tensions ethniques. Les autoritĂ©s maliennes devraient enquĂŞter sur ces meurtres et traduire en justice toute personne en portant la responsabilitĂ©.

Cela fait plus de deux ans que des groupes armĂ©s islamistes renforcent leur prĂ©sence dans le Centre du Mali, oĂą ils ont exĂ©cutĂ© des civils et des fonctionnaires du gouvernement, et commis d’autres exactions. Leur prĂ©sence et le recrutement de rĂ©sidents locaux ont exacerbĂ© et exploitĂ© les tensions entre les membres des ethnies peule, bambara et dogon, entraĂ®nant une prolifĂ©ration de milices d’autodĂ©fense aux pratiques souvent violentes.

“Depuis le mois de janvier, des violences attisĂ©es par des tensions ethniques explosives se sont propagĂ©es Ă travers la rĂ©gion centrale du Mali, faisant des dizaines de morts”, a dĂ©clarĂ© Corinne Dufka, directrice adjointe de la division Afrique de Human Rights Watch. “Le gouvernement malien devrait redoubler d’efforts pour enrayer ces violences, d’une part en cherchant fermement Ă traduire les auteurs des meurtres en justice, et d’autre part, en multipliant les patrouilles pour protĂ©ger les populations vulnĂ©rables”.

Pour certains analystes, le taux Ă©levĂ© d’attaques dans le centre s’explique par le fait que des communautĂ©s de cette zone se sont inscrits dans une dynamique terroriste. Chez nos confrères de Studio Tamani, Boubacar Bocoum, politologue, a expliquĂ© qu’” il faut juste comprendre que quand des groupes s’inscrivent dans une dynamique terroriste, naturellement, les populations paniquent et du coup, cela implique le dĂ©placement des populations. Ce qui explique un peu le taux Ă©levĂ© d’attaques sporadiques et le nombre de dĂ©cès enregistrĂ© dans le rapport. Quand vous ĂŞtes dans une situation complexe comme ça, vous verrez qu’il y a plusieurs facteurs qu’il faut intĂ©grer. Donc quand les facteurs sont multiples, la gestion devient complexe. Ce qui fait qu’il y a souvent de l’amalgame. Qu’on dise que l’Etat a fait des erreurs, mais tout le monde fait des erreurs. La perception est diffĂ©rente par rapport Ă comment se pose le problème. C’est très dĂ©licat de pouvoir dire que les communautĂ©s, c’est les djihadistes, c’est l’Etat, puisque tous ces acteurs sont impliquĂ©s dans le problème, et tous sont effectivement partie prenante. Il s’agit juste pour l’Etat d’ĂŞtre plus prĂ©sent dans ces zones, de crĂ©er des conditions Ă©conomiques et viables pour ces communautĂ©s”.

Source HRW