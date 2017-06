Hier mercredi 31 mai, des écoles et mairies de Sah et de Guidjo-Saré, dans le cercle de Youwara, région de Mopti, ont été saccagées et incendiées par des hommes armés non encore identifiés. On se rappelle que le mercredi 24 mai, dans la même zone, des djihadistes, qui s’opposent à l’éducation occidentale, ont saccagé et incendié une école.

Des partis politiques de l’opposition malienne, l’URD et le PARENA, ont condamné avec « la dernière énergie ces actes inacceptables et intolérables. » l’URD invite le Gouvernement malien à prendre toutes les dispositions utiles et urgentes pour circonscrire ce nouveau mode opératoire des forces du mal. « S’attaquer à l’éducation des enfants, par l’incendie des écoles, constitue un acte aux conséquences très lourdes sur l’avenir de notre pays.

Ces actes doivent obliger le Gouvernement à sortir de l’inertie qui le caractérise et surtout à passer des tergiversations aux décisions urgentes et concrètes qui vont dans le sens de la sécurisation des personnes, de leurs biens et de tous les symboles de l’Etat», selon le parti de Soumaïla Cissé. Le PARENA invite le Gouvernement à sortir de l’immobilisme, à prendre la mesure de la gravité de la situation et agir de manière à assurer la sécurité des biens et des personnes.

La redation