Le cas récent d’insécurité, c’est l’assassinat de l’imam du quartier de Missabougou-Balobougou. Ce dernier a été assassiné tôt le matin, dans son domicile, par des hommes armés qui ont tiré sur lui à bout portant. Face à ce défi grandiose, le conseil communal, à sa tête le maire Alou Coulibaly, a convoqué une réunion, mercredi 05 avril, dans la salle de délibération de la Mairie de la Commune VI.

On a pris part aux travaux, les services centraux, les commissariats, la brigade territoriale de Faladié et les chefs coutumiers, des associations féminines et de jeunes. Cette rencontre avait pour objectif d’échanger sur la situation sécuritaire, pour établir une carte sécuritaire.

Cette assise intervient quelques jours après la première session du conseil, tenue en fin mars, lors de laquelle les questions sécuritaires ont dominé les débats. Ceci démontrait clairement l’urgence de tenir la présente rencontre, a fait savoir le maire de la Commune VI, Alou Coulibaly. Avant d’ajouter que la sécurité des personnes et de leurs biens est une volonté manifeste du conseil communal de la Commune VI. « Rencontrer les acteurs pour partager les expériences face aux nouveaux et nombreux défis liés à l’insécurité, était un devoir pour nous les élus locales, dans la cadre de la protection de la population », a indiqué le Maire. A cette occasion, les forces de l’ordre, actrices principales de la sécurité, ont manifesté également leur adhésion. C’est ainsi que tous les services centraux, les commissariats, la brigade territoriale de Faladié et les chefs coutumiers ont marqué de leur présence cette importante rencontre.

Tour à tour, les commissaires, le commandant de Brigade territoriale, le représentant des chefs de quartiers ont fait cas de la nécessité d’une telle initiative pour lutter contre l’insécurité devenue de plus en plus récurrente.

Pour le coordinateur des chefs de quartiers de la Commune, Seydou Sangaré, chef de quartier de Missabougou, l’implication de tous les acteurs de la commune pour le succès de l’initiative de la mairie est nécessaire.

A l’issue d’un débat empreint de complicité, chefs de quartiers, représentants de la jeunesse, des femmes, des différentes couches, ont, à l’unanimité, salué l’idée de la redynamisation de cette commission mixte de sécurité. Elle verra la participation de l’ensemble des communautés.

Prenant la parole, le commissaire adjoint du 7è arrondissement, Dramane Coulibaly, a fait savoir que l’initiative témoigne l’engagement de la population à s’intéresser à l’aspect sécuritaire de leur Commune. « Cette initiative intervient à un moment où le pays est confronté à un défi sécuritaire. Des raisons suffisantes pour le commissaire pour exhorter les populations à la collaboration avec les forces de l’ordre en matière de renseignements », a indiqué Dramane Coulibaly.

Dans une interview accordée à la presse, le maire Alou Coulibaly a salué tout l’intérêt que les populations accordent à la question sécuritaire. Avant de préciser que la mairie est résolument engagée dans la sécurisation des populations et la protection de leurs biens. « Cette rencontre est motivée par l’assassinat de l’imam de Missabougou, nous sommes ici pour trouver des solutions à l’insécurité », a conclu le Maire.

Karamoko Dembélé (Stagiaire)

Source : Maliflash