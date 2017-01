Welcome! Log into your account

Le MOC est un dispositif contenu dans notre Accord pour la Paix et la Réconciliation prévu pour l’organisation des patrouilles mixtes de sécurisation des régions du nord du Mali », a indiqué le président du Parlement malien. Selon lui, la volonté des plus hautes autorités maliennes de mettre en œuvre l’Accord, issu du processus d’Alger est irréversible.

You are going to send email to