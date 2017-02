Au terme du sommet extraordinaire du G5 Sahel, les cinq Chefs ont donné une conférence de presse en présence du Président en exercice de l’Union Africaine et invité spécial du G5 Sahel, SEM. Alpha Condé de la Guinée.

Au cours de ce point de presse, le président en exercice a qualifié le Sommet de Bamako de grande importance au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du Mali. Il s’agira pour l’organisation commune qui regroupe le Tchad, le Burkina, la Mauritanie, le Mali et le Niger d’endiguer le fléau pour parvenir à la stabilité régionale.

Le sommet s’est engagé à faire face aux menaces en mutualisant les efforts afin de parvenir aux objectifs de paix, sécurité et développement. Il a également pris acte de prendre des mesures immédiates pour sécuriser les frontières et mettre en place des projets structurants. Il a annoncé la création de la compagnie de l’organisation dénommée Air Sahel et qui dispose déjà de ses premiers appareils.

Le président Ibrahim Boubacar Keïta désigné nouveau Président en exercice de l’organisation a rendu un hommage appuyé au président en exercice de l’Union africaine Alpha Condé qui a pris part à la fin des travaux du sommet en sa qualité de Président de l’Union Africaine et Invité spécial au Sommet du G5 Sahel. Le président malien a remercié ses pairs du G5 Sahel pour leur solidarité et leur confiance avant de revenir sur le développement du processus d’Alger et de sa mise en œuvre handicapée par un certain nombre de goulots. Il a fait cas des actes les uns plus odieux que les autres dans l’ensemble de la région.

Le Président mauritanien a insisté sur la vision économique de l’organisation qui passe par des projets structurants, la lutte contre l’insécurité, le trafic de drogue et l’immigration clandestine. Le Président Abdel Aziz a également évoqué les entraves juridiques et matérielles qui affectent les ambitions de l’organisation.

Quant au Président Issoufou Mahamadou du Niger, il s’est réjoui des résultats du sommet qui a donné l’occasion de faire le point sur la mise en œuvre des différentes initiatives sur le Sahel dont celles du G5, de l’UE et des Nations unies.

Les partenaires du G5 Sahel se sont engagés à accompagner les ambitions de l’organisation au double plan de la sécurité et du développement. Il s’agit entre autres de l’accompagnement du Conseil de sécurité à travers une résolution autorisant la mise en place d’une résolution pour la mise en place d’une force régionale.

Les Chefs d’Etat du G5 Sahel ont donc tous conscience que la souveraineté du Mali est indiscutable et non négociable tel que réaffirmé par les résolutions de toutes les grandes organisations internationales. Ils ont également conscience que tout doit être consenti pour la mise en œuvre effective de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale avec les efforts du Gouvernement et des autres partenaires.

Le prochain sommet du G5 Sahel se tiendra dans un an au Niger.

Casimir SANGALA