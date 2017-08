Le ministre des Affaires religieuses et du Culte, M. Thierno H DIALLO, a présidé, au Grand hôtel de Bamako, les travaux de l’atelier de validation du plan d’actions de la politique nationale de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme. C’était en présence des responsables du Projet, du représentant de l’USAID au Mali et les représentants des organisations nationales et internationales.



A l’ouverture des travaux, le ministre Thierno, a réaffirmé, l’engagement du gouvernement du Mali à lutter contre ces fléaux dans notre pays. Pour le ministre, il est important de saluer, l’USAID à travers son programme ACCORD ; la MINUSMA et au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), pour leurs appuis constants et multiformes pour l’élaboration du projet de plan d’actions et les organisations engagées, comme le G5 Sahel ou de la CEDEAO pour assurer dans leurs espaces respectifs une sécurité collective et dynamique. « C’est à ce prix que nous pourrions espérer combattre l’extrémisme violent et le terrorisme, et gagner la bataille pour la paix sociale, la stabilité et le développement durable » a espéré le ministre. Et, d’ajouter qu’il s’agissait donc principalement, d’identifier les actions prioritaires à réaliser, les résultats attendus les indicateurs et les moyens de mise en œuvre dans les trois prochaines années. « Vous avez assuré et permis à ce que le plan d’actions soit conforme aux spécificités de notre pays ».A -t-il confirmé. Pour ce faire, le ministre a invité les participants à cultiver un cadre ouvert de dialogue, des débats francs et directs, mais toujours courtois pour le reste, et il est persuadé que le Panel d’intellectuels éminents et de spécialistes reconnus réunis dans ce forum permettra au Gouvernement d’opérer les meilleurs choix pour notre pays.

« Je n’ai aucun doute que les résultats auxquels vous parviendrez seront à la hauteur de nos attentes et nous permettront de gagner le combat contre l’extrémisme violent et le terrorisme, car il y va de la stabilité, de la paix, de la sécurité et de la réconciliation au Mali ». conclura-t-il le ministre Thierno Diallo.

Avant de faire savoir que quelques mois seulement après la consultation nationale, pour l’élaboration des éléments de la politique nationale de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme l’extrémisme, le comité de pilotage et les consultants ont tout fait pour un travail accompli avant l’adoption du document final par le Gouvernement.

Souleymane Traoré