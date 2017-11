Le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui sont l’épicentre de l’hydre terroriste, semblent prendre le taureau par ses cornes en se mobilisant pour commencer les premières opérations sur le terrain. Avec seulement le quart du budget nécessaire au bon fonctionnement du G5, les trois pays, face au péril terroriste, ont décidé de passer à l’acte avant même le sommet des donateurs prévus au mois de décembre à Bruxelles. Le G5 pourra-t-il relever le défi de la sécurisation du Sahel ?

Grâce au plaidoyer et à la détermination de la France, les Etats-Unis, grands contributeurs dans les opérations de maintien de la paix, ont finalement accepté de mettre la main à la poche. Malgré tout, au décompte final, il y a moins de 150 millions d’euros dans la cagnotte, sur une prévision de 423 millions. C’est fort de ce constat que trois pays sur les cinq membres du G5 ont décidé de mobiliser leurs troupes sur les théâtres des opérations avec les moyens de bord, afin de montrer à la face du monde leur détermination. Il s’agit du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Quant au Tchad et à la Mauritanie, ces deux pays ne semblent nullement presser, parce qu’ils ne sont pas au cœur de l’action terroriste, comme les trois pays sus-cités, même si à la frontière tchado-nigérienne, il y a Boko Haram. La Mauritanie et le Tchad doivent comprendre que c’est dans l’union qu’on arrivera à bout du terrorisme. Pour rappel, si les Etats Unis ont finalement accepté de contribuer c’est parce que quatre de leurs militaires sont tombés au Niger, comme pour dire que le terrorisme ne connait ni race, ni frontière, il peut frapper n’importe qui et n’importe quand. Alors, les pays donateurs doivent comprendre que la lutte contre le terrorisme au Sahel n’est pas l’affaire des seuls pays sahéliens, mais celle de tous. Ce bel exemple de courage des trois pays du G5 doit être salué.

En somme, si l’Union Africaine pouvait contribuer comme l’Union Européenne, le budget serait bouclé et c’est à ce prix seulement que l’Afrique peut se targuer d’être indépendante.

Youssouf Sissoko

youssouf@journalinfosept.com

Commentaires via Facebook :