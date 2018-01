En moins d’une semaine, c’est l’hécatombe pour l’armée et les civils face aux attaques réglées des groupes armés au nez et à la barbe de forces internationales (Barkhane et MINSUMA) qui doivent nous aider. Silence radio et plus grave, des sanctions sont brandies par l’ONU sous le prétexte de non application de l’accord de la honte dit d’Alger. La politique de deux poids, deux mesures saute au grand jour à part la presse qui joue parfaitement son rôle pendant que l’Opposition se contentera de ses communiqués laconiques, la société civile en grande partie, vaque à autre chose. Doucement et brusquement, notre Maliba va vers un effondrement sans que rien ne soit fait par la communauté internationale et les forces vices pour éviter le pire.

Maintenant, le PM SBM est fortement interpelé. Quand sortira-t-il son plan « B » ? « Nous avons chaud et sommes très inquiets », ne cessent de protester nos concitoyens.

La Rédaction

