Les forces spéciales de la DGSE ont arrêté le jeudi dernier deux terroristes d’Al-Mourabitoune à Magambougou et à Senou. Marhi Barka Ben ERZAGH, ex-Mujao et repris de justice, et Mikailou Mahamoud DICKO, terroriste proche de Hassane Al Nouiny (second de Mokhtar BELMOKHTAR) étaient venus à Bamako pour repérer des cibles en vue de commettre des attentats au compte d’Al-Mourabitoune. Selon les sources proches de l’enquête, l’attentat devrait survenir à la fin du mois de janvier ou le dispositif sécuritaire du Sommet était en plein démontage. La vigilance de la DGSE a permis d’éviter la récidive de Radisson Blu.

