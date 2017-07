Lorsque nous nous trompons de guerre en nous entre déchirant pour une révision constitutionnelle loin d’être la condition sinequanone d’une paix durable.

Depuis bientôt 2 mois, le projet de Révision Constitutionnelle défraie les chroniques, ayant entraîné la formation de plateformes antagonistes aussi bien que protagonistes, avec sa flopée d’échanges musclées entre les parties concernées. Nous avons assisté au déploiement de tout un arsenal de guerre entre les forces vives d’une même nation qui devrait pourtant comprendre que son salut se trouve dans le dialogue pour un consensus ferme.

5 Brumaire qui correspond au 9 Novembre 1899 dans le calendrier révolutionnaire signe la fin du Directoire en France donc celle de la révolution de Juillet 1789, ce pays va entrer dans la dictature du Premier Consul nommé à vie, c’est le Chef de l’Etat qui va supprimer les élections de la période révolutionnaire et nommer lui-même les maires, comme dans certains pays africains comme le Cameroun qui ont des délégués du gouvernement à la tête des grandes villes, ayant plus de pouvoirs que les élus du peuple actuellement, soit le gouvernement le plus pléthorique d’Afrique. Le Cameroun ainsi vient en tête des gouvernements des pays africains, du point de vu effectif, qui compte, en plus, dix secrétaires d’État et neuf ministres délégués, soit 41 ministres sans ajouter les secrétaires d’états et les Vices Ministres, qui amène le nombre a 61, battant ainsi le record du continent après L’Angola avec 37 membres et l’Afrique du SUD au nombre de 39. même système que notre qu’il veul

Sous prétexte d’empêcher le retour au pouvoir des royalistes, dont les deux courants ne s’entendent pas, les banquiers, créanciers de l’État ont mis au pouvoir, un homme de sabre qui est populaire, malgré la cuisante défaite de l’aventure d’Égypte lors de laquelle Napoléon Bonaparte a pratiquement déserté le champ de bataille

Ils seront d’ailleurs récompensés par la création de la Banque de France en Février 1800, qui comme la Réserve fédérale américaine en 1913, émet le Dollars US sans le moindre contrôle des élus du peuple jusqu’à l’heure actuelle, le peuple américain n’a pas encore compris qu’une Banque dite indépendante est une Banque strictement privée et à l’abri du contrôle des élus du peuple.

Plusieurs points communs se dégagent entre Emmanuel Macron et Napoléon Bonaparte, ils sont des ambitieux sans limite, ils épousent deux femmes beaucoup plus vieilles tout en sacrifiant leurs carrières de papas, leurs deux femmes sont liées aux milieux financiers et sont toutes deux d’origine bourgeoise, ils arrivent tous les deux au pouvoir par des coups d’états, le 18 Brumaire pour Napoléon et l’éjection de François Fillon par le parquet national financier et le tribunal médiatico-judiciaire, bien informé grâce aux services secrets qui avaient déjà préparé les missiles de croisières sur ordre de François Hollande, contre tout vainqueur de la primaire de la droite et du centre qui devait être favori, même Alain Juppé avait déjà des dossiers prêts, le cas Sarkozy étant de notoriété publique, la preuve en est que c’est juste après la proclamation du vainqueur de cette primaire que la chasse du Parquet national Financier créé spécialement par François Hollande après l’affaire Cahuzac a commencé, avec des nouvelles révélations chaque semaine sur des pratiques certes immorales mais non illégales au regard des textes de lois en vigueur, l’hypocrisie se poursuit actuellement avec le projet de loi sur la moralisation de la vie publique (et pourquoi ne l’avoir pas fait sous François Hollande l’ennemi de la finance hein ? ) par le Ministre de la Justice François Bayrou, dont les fins observateurs connaissent les inimitiés avec François Fillon, d’ailleurs il avait d’avance annoncé son soutien à Alain Juppé, c’est une bonne chose que nous ayons des preuves grâce aux réseaux sociaux de ce qu’on avance, sinon les journalistes d’investigations, les vrais, pas ceux qui sont manipulés à dessein par les services secrets, seraient déjà en prison pour diffamations.

Emmanuel Macron a affirmé depuis l’Algérie que la colonisation avait été une vraie barbarie, rentré en France ses vrais patrons les banquiers lui ont tapé la règle sur les doigts, il a dû faire des excuses aux harkis (traîtres en Arabe), aux pieds noirs (vrais colons avec le statut de race supérieure en Algérie), il essaie d’ailleurs de se racheter avec sa première visite en Afrique au Mali, voisin du Niger avec des configurations géographiques donc de richesses naturelles similaire, mais à la base militaire de Gao, où il a convoqué le Président démocratiquement élu qui a dû quitter ses obligations à Bamako sa capitale, pour aller faire allégeance au nouveau maître, et grâce à la nomination d’un Premier Ministre impliqué dans le scandale minier d’AREVA, le géant français de l’exploitation sans vergogne de l’uranium au Niger avec un nombre record de coups d’états organisés par la France contre les président insoumis au néo-colonialisme, ce pays souffre d’avoir 89 % de taux d’analphabétisme, à cause de l’absence d’accès à l’électricité et l’eau potable pour l’essentiel de sa population, il ne faut pas faire d’illusions, ceux qui ont aimé les guerres de Napoléon Bonaparte vont adorer celles d’Emmanuel Macron, qui semble d’ailleurs, être sa réincarnation.

Le Mali qui dispose de ressources naturelles considérables, l’or, l’uranium, les phosphates, la kaolinite, le sel et le calcaire étant les plus largement exploité., est estimé à plus de 17 400 tonnes d’uranium. En 2012, une nouvelle zone nord minéralisée d’uranium a été identifiée, mettant le pays sur la liste du prochain Eldorado francais, en plus de sa position Géostratégique entre le Sahel et le désert et le Sahara. Le Mali, pareillement au Niger est confronté à de nombreux défis environnementaux, y compris la désertification, la déforestation, l’érosion des sols et l’approvisionnement insuffisant en eau potable. L’exemple du Niger devrait nous servir alors de leçon. A nous Maliens de nous réveiller pour faire face a la réalité, ayant déjà accusé un coup d’Etat en 2012 avec le risque d’un autre, avec cette fameuse Révision constitutionnelle qui a été manigancée par la France en vue de diviser le pays, pour facilement, faIre main basse sur les richesses du pays. Nous avons déjà trébuché maintenant qu’il ne nous reste que de tomber à jamais sans pouvoir se relever. Le nouveau conquistador est sur pied pour accomplir sa mission dont la base a été jeté par ses prédécesseurs en divisant le pays en Nord et Sud avec la création de groupes séparatistes.

Selon Mahamat Saleh Annadif, le Représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et le chef de la MINUSMA.

«La paix ne sera réalisable que quand les groupes armés seront désarmés. Le gouvernement est en train d’essayer d’appliquer les textes et autres de l’accord sans parler de l’essentiel : le désarmement et le cantonnement des groupes armés. Les autorités intérimaires, la révision de la Constitution, tout ça doit intervenir après le désarmement des groupes armés d’où l’idée d’avoir mis la charrue avant les bœufs.

Alors pourquoi ne pas nous tourner vers cette direction, avec tous nos arsenaux de guerre avant de procéder la ladite Révision?

Traore Hernriette Samake