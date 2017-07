Dans le cadre de ses missions régaliennes de propositions alternatives au pouvoir public, la CAD-Mali a organisé une conférence débat, le 29 juin dernier, sur les enjeux et défis du G5 Sahel pour l’Afrique et le Mali. Ce mouvement social a partagé, le mardi 25 juillet 2017 à la faveur d’une conférence de presse, les recommandations de cette rencontre avec les hommes de médias au Musée National de Bamako.

La présente conférence était animée par le directeur exécutif de CAD-Mali (Coalition des alternatives africaines dettes et développement), Souleymane Dembélé en présence de plusieurs responsables du mouvement. Dans son intervention, le conférencier, a tout d’abord rappelé que la CAD-Mali en lien avec sa vision a organisé, en janvier 2017, le Forum des Peuples à Ouélessébougou en marge du sommet France-Afrique où des propositions favorables à la mise en place d’une force et d’une monnaie africaine ont dominé les débats. Cependant, dira-t-il, les acquis de cette rencontre ont permis à la CAD-Mali en collaboration avec les personnes ressources de la société civile, l’Assemblée Nationale et le ministère en charge de la Sécurité d’organiser une conférence débat, le 29 juin 2017, pour échanger sur les enjeux et défis du G5 Sahel pour l’Afrique et le Mali. Selon lui, la CAD-Mali salut l’avenement du G5 Sahel mais tout en restant vigilant sur l’influence extérieur mais fait un certain nombres de constats dont notamment, la ressemblance des problèmes sécuritaires du Mali à ceux des pays comme la Côte d’Ivoire, le Tchad, la Libye, la Guinée Equatoriale en terme de conflits liés aux enjeux géopolitiques et géostratégiques; la faiblesse des Etats du G 5 Sahel et la mise du Mali sous tutelle par la France et les Nations Unies; le contraste entre la présence des forces étrangères (Minusma, Barkhane) au Mali et l’aggravation de l’insécurité. Face à cette situation, a expliqua-t-il, les recommandations suivantes ont été formulées, entre autres, la CAD-Mali invite les Etats membres du G 5 Sahel à s’acquitter régulièrement de leur cotisations pour assurer l’autonomisation de la force armée naissante; les exhorte à renforcer la communication avec la société civile et la Presse à travers l’animation d’un cadre; déplore les divergeances entre les Chefs d’Etats Africains sur le fonctionnement du G5 Sahel( pour certains le G5 Sahel doit renforcer les forces étrangères déjà en place et pour d’autres il doit avoir un prélevelement sur les frais de prise en charge des froces étrangères au profit du G5 Sahel); déplore le leadership de la Minusma, de l’Union Européenne dans les Réformes du Secteur de la Sécurité; demande le retrait progressif de la Minusma et de Barkhane du Sol Malien; déplore la manipulation des populations du Nord par les Forces existantes sur le terrain(Minusma et Barkhane, à travers les financements des projets à impact rapide); exige la transparence sur les fonds mobilisés dans le cadre de la crise que connait le Mali; exige une communication et clarification sur la nature et les conditionnalités de la contribution annoncée de l’UE pour le G5Sahel ; déplore le lien fait entre l’immigration et la sécurité pour freiner la libre circulation des personnes.

Moussa Dagnoko