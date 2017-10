La nouvelle alliance dénommée « Jamaat Nosrat El-Islam Oual Mouslimine » dont l’annonce a été faite est beaucoup plus en rapport avec la guerre en Syrie qu’avec les autorités intérimaires au Mali. Pour tout dire, c’est l’Etat Islamique qui vient de prendre pied au Sahel après avoir perdu la Syrie ou presque. Et elle fait désormais cause commune avec AQMI.

La nouvelle alliance a été annoncée le 2 mars dans une vidéo signant la création d’un nouveau groupe terroriste, Jamaat Nosrat El-Islam Oual Mouslimine, dirigé par l’insaisissable Iyad Ag Ghali, chef d’Ansar Eddine, qu’il avait créé en 2012. Le groupe annonce en outre son allégeance à Aqmi, donc à Abdelmalek Droukdel, et donc à Aymen El-Zawahiri, le chef d’Al-Qaïda (source : Libert-Algérie).

Selon des rumeurs persistantes, ce nouveau front serait l’émanation de l’Etat Islamique ou DAECH, une entité en perte de vitesse en Syrie et visiblement décidée à s’implanter dans le Sahel. Suite à l’offensive de la coalition et à l’engagement de l’armée syrienne, le groupe a en effet perdu ses principaux bastions à l’image de Palmyre, Alep, etc. Ne disposant plus de territoire dans cette partie du continent, il (l’Etat Islamique) a visiblement jeté son dévolu sur le Sahel.

