Au Mali, la force du G5 Sahel a Ă©tĂ© officiellement lancĂ©e dimanche 2 juillet. Les chefs d’Etat du Mali, du Tchad, de la Mauritanie, du Niger et du Burkina Faso Ă©taient Ă Bamako tout comme le prĂ©sident français Emmanuel Macron qui s’est dĂ©placĂ© lui avec le prĂ©sident de l’Agence française de dĂ©veloppement. Il a annoncĂ© le dĂ©blocage de 200—000 millions d’euros d’aide au dĂ©veloppement pour les pays du G5 qui seront Ă©talĂ©s sur 5 ans.

Emmanuel Macron et les prĂ©sidents du G5 Sahel ont insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de combiner contre-terrorisme et aide au dĂ©veloppement. « Il est indispensable de gagner la paix et cela se joue au plus près des populations ». La France va donc contribuer Ă hauteur de 200 000 millions d’euros, en plus des projets dĂ©jĂ en cours, Ă©talĂ©s sur 5 ans.

Le directeur de l’Agence française de dĂ©veloppement Remi Rioux prĂ©cise qu’il faut aller vite, car « il y a urgence », notamment dans la rĂ©gion du centre du Mali, la zone des trois frontières dans le Liptako Gourma mais Ă©galement dans le nord du pays.

Quatre domaines prioritaires ont Ă©tĂ© Ă©voquĂ©s par Emmanuel Macron, l’agriculture, la gouvernance et la justice, l’Ă©ducation et enfin la lutte contre le changement climatique. Autant de projets qui seront soutenus et implantĂ©s dans toute cette zone du G5 Sahel.

La France espère obtenir des financements supplémentaires de la part de l’Allemagne, le 13 juillet prochain, à l’occasion du Conseil des ministres franco-allemand.