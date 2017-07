Face Ă la dĂ©gradation de la situation dans le centre du Mali, limitrophe du Burkina Faso et du Niger, gagnĂ©s Ă leur tour par les violences jihadistes, les cinq pays du G5 Sahel (Mali, Burkina, Niger, Mauritanie, Tchad) ont dĂ©cidĂ© lors d’un sommet en fĂ©vrier, Ă©galement dans la capitale malienne, de rĂ©activer le projet de crĂ©ation de cette force. Cette initiative a depuis reçu le soutien de l’Union africaine (UA), de l’Union europĂ©enne – assorti d’une promesse de 50 millions d’euros -, puis le 21 juin du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU, qui a saluĂ© la crĂ©ation de cette force, d’un volume “pouvant aller jusqu’Ă 5.000 personnes”.

Ce dĂ©ploiement, concentrĂ© dans un premier temps sur les confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, s’ajoutera Ă ceux de l’opĂ©ration française Barkhane, qui traque les jihadistes dans le Sahel, et de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma). “Le poste de commandement de cette force, sera basĂ© au centre du Mali, Ă SĂ©varĂ©, dans la rĂ©gion de Mopti”, a indiquĂ© Ă l’AFP le gĂ©nĂ©ral Didier Dacko, prĂ©cĂ©demment chef d’Ă©tat-major de l’armĂ©e malienne, nommĂ© le 7 juin Ă la tĂŞte de la force du G5. “Nous n’allons pas travailler en vase clos”, a assurĂ© le gĂ©nĂ©ral Dacko, prĂ©voyant “une Ă©troite collaboration avec les forces de Barkhane et celles de la mission de l’ONU”.

La France en mode implication majeure

“Le sommet du 2 juillet marquera une nouvelle Ă©tape, avec le lancement effectif de cette force conjointe, qui pourra poursuivre les groupes terroristes de l’autre cĂ´tĂ© des frontières”, a soulignĂ© une source Ă la prĂ©sidence française, alors que le prĂ©sident Macron sera Ă Bamako aux cĂ´tĂ©s des chefs d’État africains du G5 Sahel. “La force Barkhane va amplifier son soutien, aider Ă installer des centres de commandement et systĂ©matiser les opĂ©rations coup de poing”, a-t-on prĂ©cisĂ© avant d’ajouter que “le prĂ©sident français annoncera dimanche les modalitĂ©s exactes de ce soutien, qui consistera surtout en Ă©quipements”.

La France espère dĂ©clencher “une dynamique internationale” pour le financement de cette force, et compte notamment sur l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Elle espère aussi un “soutien concret” des Etats-Unis, prĂ©sents militairement avec notamment des drones basĂ©s au Niger. Paris se dit dĂ©terminĂ© Ă faire “ce qu’il faut pour que cette force soit opĂ©rationnelle sur le terrain vers le dĂ©but de l’automne”, avant d’Ă©largir les demandes de contribution au-delĂ de l’Europe en fin d’annĂ©e ou dĂ©but 2018.

Une réponse au Tchad

La question financière est d’autant plus sensible que le prĂ©sident tchadien Idriss DĂ©by Itno, dont le pays constitue la principale puissance militaire du G5, a menacĂ© de se retirer de ses opĂ©rations en Afrique, pour des raisons budgĂ©taires. “On ne peut pas faire les deux Ă la fois, ĂŞtre dans le G5 Sahel et en mĂŞme temps dans une autre mission sur le mĂŞme théâtre”, a-t-il soulignĂ© le 25 juin, en rĂ©fĂ©rence au contingent tchadien de la Minusma. Une rencontre entre MM. Macron et DĂ©by est prĂ©vue lors du sommet.

Union africaine et ONU plus que jamais dans le jeu

“L’Union africaine doit prendre en charge la lutte contre le terrorisme”, a dĂ©clarĂ© de son cĂ´tĂ© mercredi le prĂ©sident de l’UA, le prĂ©sident guinĂ©en Alpha CondĂ©, en visite au Tchad. Cette profession de foi faisait Ă©cho Ă celle du ministre français des Affaires Ă©trangères Jean-Yves Le Drian, auparavant ministre de la DĂ©fense pendant cinq ans. “La sĂ©curitĂ© des Africains ne viendra, in fine, que par les Africains eux-mĂŞmes”, a rĂ©affirmĂ© M. Le Drian le 15 juin Ă Dakar. La Minusma doit pour sa part dĂ©ployer dans les prochains mois une force d’intervention rapide composĂ©e de Casques bleus sĂ©nĂ©galais basĂ©e Ă Mopti (centre).

La sĂ©curitĂ©, oui, mais attention…

Une coopĂ©ration entre Barkhane et les forces armĂ©es du G5 existe dĂ©jĂ , souligne l’Ă©tat-major français, avec des opĂ©rations rĂ©gulières ou plus ponctuelles. Ainsi, après une attaque meurtrière contre un poste de gendarmerie nigĂ©rienne Ă Abala le 31 mai, la riposte le lendemain des militaires nigĂ©riens, de groupes armĂ©s maliens et de Barkhane avait permis de neutraliser des assaillants et de rĂ©cupĂ©rer du matĂ©riel.

Mais certains experts et ONG s’inquiètent d’une approche trop sĂ©curitaire, alors que les violences sont souvent alimentĂ©es par des conflits locaux et la mauvaise gouvernance. Dans une lettre au Conseil de sĂ©curitĂ© en avril, le groupe de rĂ©flexion International Crisis Group (ICG) mettait en garde contre le risque d’un “embouteillage sĂ©curitaire”.