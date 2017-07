DATA. Alors que le pr√©sident D√©by a menac√© de retirer ses troupes des op√©rations en Afrique, que repr√©sente le Tchad sur les terrains d’op√©rations ?

Le sommet du G5 Sahel, qui r√©unit les chefs d’√Čtat de ces cinq pays membres (Mauritanie, Niger, Mali, Burkina Faso et Tchad), se tient ce dimanche √† Bamako. Objectif¬†: d√©finir l’orientation de la lutte contre le terrorisme, mais aussi aborder l’√©pineuse question du financement. Sur ce sujet, le pr√©sident tchadien Idriss D√©by Itno a clairement annonc√© sa position quelques jours avant l’ouverture de cet √©v√©nement¬†: le Tchad pourrait revoir son engagement militaire au Sahel et ne pas participer √† la force conjointe de l’organisation si un soutien financier significatif n’√©tait pas apport√© √† son pays.

Le Tchad sur cinq fronts

R√©capitulons. √Ä ce jour, le Tchad est engag√© en effet dans trois op√©rations de maintien de la paix de l’ONU. Son contingent est majoritairement d√©ploy√© au sein de la Minusma, la force des Nations unies au Mali. Dans une moindre mesure, on retrouve une pr√©sence militaire tchadienne au sein de la Monusco (R√©publique d√©mocratique du Congo) et de la Minustah (Ha√Įti). Concernant les op√©rations r√©gionales, le Tchad a int√©gr√© la Force multinationale mixte (FMM) plac√©e sous l’√©gide de l’Union africaine. Celle-ci a pour objectif de lutter contre la secte Boko Haram au Niger, au Nigeria et dans la r√©gion du lac Tchad. Enfin, une force mixte Tchad-Soudan est √©galement active √† la fronti√®re entre les deux pays depuis 2010.

Les Tchadiens dans une zone difficile au Mali

Plus pr√©cis√©ment, le contingent tchadien au sein de la Minusma est reparti dans le secteur nord du pays entre trois villes¬†: Kidal, Tessalit et Aguelhoc. ¬ę¬†Ce n’est pas un hasard si les Fran√ßais ont demand√© aux Tchadiens d’intervenir dans cette zone difficile d’acc√®s¬†¬Ľ, explique le g√©n√©ral de division Jean-Paul Deconinck, qui commande les Casques bleus au Mali. Et d’ajouter¬†: ¬ę¬†Les conditions de vie et de travail sont tr√®s rudes et les soldats tchadiens sont tout √† fait adapt√©s. Ils ont √©galement un contact tr√®s facile avec la population, car ils parlent arabe.¬†¬Ľ

Un constat partag√© par Hamit Barka√Į, ancien officier de l’arm√©e tchadienne aujourd’hui en exil en France. ¬ę¬†C’est l’une des seules arm√©es √† √™tre habitu√©e √† combattre dans des conditions arides¬†¬Ľ, explique-t-il, avant de se rappeler les ann√©es¬†1980 o√Ļ les soldats ¬ę¬†ont perfectionn√© leurs techniques et leur endurance lorsque le pays traversait une p√©riode de guerre¬†¬Ľ.

Le Tchad, un contributeur très important

C’est au sein de la Force multinationale mixte (FMM) que les bataillons tchadiens sont les plus nombreux avec pr√®s de 4¬†000 militaires, mais, au total, ils sont 5¬†423 soldats tchadiens √† √™tre d√©ploy√©s en Afrique. Sur le plan international, si l’on compare les contingents des¬†128¬†pays participant aux diff√©rentes op√©rations des Nations unies, le pays de Touma√Į est le 17e contributeur. Il est le troisi√®me contributeur de la Minusma, derri√®re le Bangladesh et le Burkina Faso. √Ä l’√©chelle du continent africain, seuls¬†24¬†√Čtats fournissent des moyens militaires.

Tchad : une perception mouvante

La large pr√©sence des militaires tchadiens d√®s¬†2013¬†au Mali a permis √† ce pays d’Afrique centrale de se fa√ßonner une image de puissance militaire sur le continent. ¬ę¬†Le Tchad est pass√© d’un pays en guerre √† un pays consid√©r√© comme un potentiel facteur de stabilit√© dans la r√©gion¬†¬Ľ, analyse Marielle Debos, ma√ģtre de conf√©rences en sciences politiques et sp√©cialiste des questions militaires tchadiennes. ¬ę¬†Ce nouveau r√īle permet √† Idriss D√©by de passer sous silence les violations des droits humains faites dans son pays, de faire oublier la derni√®re √©lection pr√©sidentielle qui a √©t√© entach√©e d’irr√©gularit√©s et de se constituer une rente diplomatique¬†¬Ľ, nuance l’auteur du livre¬†Le M√©tier des armes au Tchad.

L’arm√©e tchadienne est pourtant de plus en plus vivement critiqu√©e. Dernier exemple en date¬†: un rapport Mapping de la Minusca (anciennement Misca, la force dans laquelle des soldats tchadiens sont intervenus √† partir de¬†2013¬†jusqu’en 2015) recense des centaines d’exactions et de crimes commis en Centrafrique. ¬ę¬†C’est une arm√©e form√©e pour combattre, elle n’est pas form√©e aux missions de maintien de la paix¬†¬Ľ, constate l’experte.

Des pertes humaines considérables

Mais si le Tchad est largement engag√© militairement sur le continent, il en paie aussi un lourd tribut humain. D’apr√®s les derni√®res donn√©es mises en ligne par les Nations unies et l’Union africaine,¬†125¬†militaires tchadiens ont perdu la vie sur le terrain des op√©rations en Afrique.

Un co√Ľt financier difficile √† √©valuer sur fond de baisse des ressources

Autre front sur lequel le Tchad se bat¬†: le front des moyens financiers. Aucun chiffre n’est publi√© √† ce jour, ce qui rend difficile une √©valuation du co√Ľt des op√©rations militaires pour le Tchad. En tout cas, une chose est s√Ľre¬†: le pr√©sident tchadien Idriss D√©by a affirm√© qu’il ne pourra plus investir aussi massivement si son pays n’est pas aid√© financi√®rement. ¬ę¬†Tout cela co√Ľte excessivement cher et, si rien n’est fait, le Tchad sera malheureusement dans l’obligation de se retirer¬†¬Ľ, a d√©clar√© le chef de l’√Čtat dans une longue interview accord√©e au¬†Monde/RFI/TV5 Monde √† la fin de ce mois de juin.

Pour avoir une id√©e des sommes engag√©es, il y a d’ailleurs lieu de se r√©f√©rer √† titre indicatif au chiffre donn√© par l’ONU √† propos du budget global pr√©vu pour la Minusma pour la p√©riode¬†2016-2017, soit¬†933¬†millions de dollars. ¬ę¬†Si des mesures militaires sont √† prendre, ce sera en concertation avec l’√Čtat tchadien. Les √©tats-majors ne vont jamais prendre le risque de retirer unilat√©ralement un contingent sans aucune forme de pr√©avis¬†¬Ľ, explique le g√©n√©ral Jean-Paul Deconinck.

L’urgence n’est plus seulement militaire, elle est aussi financi√®re

Ces mises en cause ont lieu au moment o√Ļ le Tchad traverse une grave crise √©conomique depuis la chute des cours du p√©trole en 2014. ¬ę¬†Le Tchad est intervenu dans l’urgence en¬†2013¬†au Mali qui √©tait sous la menace terroriste. Mais, aujourd’hui, nous ne sommes plus dans une situation d’urgence militaire et la situation financi√®re du pays morose. Il faut donc r√©ajuster les besoins, mais aussi que les √Čtats, qui ont plus de moyens, √©paulent les pays contributeurs en difficult√©¬†¬Ľ, d√©taille Hamit Barka√Į.

Publi√© le¬†02/07/2017 √† 05:31¬†–¬†| Le Point Afrique