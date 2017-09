La force antijihadiste du G5 Sahel, en voie de formation, “prouvera son efficacitĂ© dans un futur proche”, a affirmĂ© jeudi le prĂ©sident malien Ibrahim Boubacar KeĂŻta en visite Ă Ouagadougou.

“Nous avons compris que notre dĂ©fense et notre sĂ©curitĂ© ont des prĂ©rogatives et des devoirs qui nous incombent en tout premier chef. Dès lors, il fallait trouver le système et il est trouvĂ©. Il est cohĂ©rent, il est pertinent et il prouvera son efficacitĂ© dans un futur proche”, a dĂ©clarĂ© M. Keita, en compagnie du prĂ©sident burkinabè Roch Marc Christian KaborĂ©.

M. Keita s’exprimait au terme d’une visite Ă Ouagadougou oĂą il Ă©tait arrivĂ© mercredi soir pour la dernière Ă©tape d’une “tournĂ©e de travail” dans les pays membres du G5 Sahel aux fins de “convenir d’un discours commun” avant une rencontre de haut niveau aux Nations unies, Ă New-York.

“Je n’irai pas esseulĂ© Ă New-York. Nous serons coude-Ă -coude, les pays du G5 Sahel. Le G5 Sahel est plus soudĂ© que jamais et nous le serons davantage, de jour en jour et de mieux en mieux”, a-t-il indiquĂ©.

Samedi, le président Ibrahim Boubacar Keita a inauguré à Sévaré, dans le centre du Mali, le poste de commandement central de cette force conjointe qui comptera à terme 5.000 hommes issus des pays de la zone sahélo-saharienne (Mali, Niger,Tchad, Burkina Faso et Mauritanie) en butte aux attaques et attentats des jihadistes.

Les dirigeants des pays du G5 Sahel, soutenus par le président français Emmanuel Macron, avaient acté le 2 juillet à Bamako la constitution de cette force et débloqué des fonds pour commencer son déploiement en septembre-octobre.

Cette force est encore en formation. Son financement est loin d’ĂŞtre bouclĂ© : seulement 50 millions d’euros ont Ă©tĂ© promis sur les 450 jugĂ©s nĂ©cessaires.

La France, prĂ©sente dans la zone sahĂ©lo-saharienne avec 4.000 hommes engagĂ©s dans l’opĂ©ration antijihadiste Barkhane, a poussĂ© Ă la crĂ©ation de cette force.

Par VOA