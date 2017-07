À l’ouverture du sommet du G5 Sahel, Ibrahim Boubacar Kéita est revenu sur la menace qui guette la zone : « la recrudescence des attaques terroristes qui en résultent, les trafics de tous genres, y compris des êtres humains, fait peser des graves menaces sur la paix et la stabilité dans le Sahel ».

Convoqué à l’initiative du chef du l’Etat du Mali, Ibrahim Boubacar Kéita, le sommet extraordinaire du G5 Sahel a vu également la participation très remarquée du président français, Emmanuel Macron.

Très honoré de voir son invitation honorée par les quatre présidents du G5 Sahel, IBK a salué volontiers la confiance et la solidarité de ses pairs.

Se prononçant sur la situation sécuritaire dans le sahel, le chef de l’Etat dira qu’elle est caractérisée par une sédimentation de la menace terroriste.

Selon lui, cette menace s’appuie sur des ramifications transfrontalières, à travers différents groupes dotés d’importants moyens militaires, logistiques et financiers, entretenant entre eux des complexes de rivalités et de collusions.

Cependant, fera-t-il remarquer, en dépit des coups reçus depuis le déclenchement de l’Opération Serval et des actions des FAMa, des FATIM et des forces armées alliées, les groupes terroristes font encore preuve d’une grande capacité de résistance.

L’équation Daesh

Suivant les explications d’IBK, la nature en réseau de l’espace sahélien, en particulier les zones transfrontalières sont devenues de facteurs qui favorisent une métastase de la menace et l’expansion territoriale des groupes terroristes dans la région.

« L’influence de Daesh en Libye et la situation chaotique qui y règne font de ce pays frère une base logistique, un arsenal à ciel ouvert et une passerelle sur le sahel avec des ramifications sur le reste de l’Afrique de l’Ouest », commente le chef de l’Etat.

C’est une évidence, selon IBK: les pays du sahel sont devenus un théâtre de dissémination d’armes de toutes catégories, une zone de repli pour les combattants étrangers fuyant l’action internationale en Syrie.

Dans ce lot, le président a fait cas des terroristes binationaux qui tentent de transiter par la région sahélienne pour regagner l’Europe.

Pour le président en exercice du G5 sahel, ‘’la recrudescence des attaques terroristes qui en résulte, les trafics de tous genres, y compris des êtres humains, fait peser des graves menaces sur la paix et la stabilité dans le Sahel’’.

Suivant l’analyse d’IBK, la nature de la situation menace l’existence des Etats du Sahel et la cohésion sociale qui a toujours caractérisé les relations entre les communautés.

C’est pourquoi, Ibrahim Boubacar Kéita a exprimé la satisfaction des pays du Sahel pour l’adoption à l’unanimité de la résolution 2359 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution en question donne quitus au déploiement de la Force Conjointe du G5 Sahel. Et pour l’aboutissement cette action, IBK a salué également le rôle déterminant joué par la France.

« En construisant un espace commun de sécurité, nous devons, en effet, édifier également un espace commun de développement et de promotion humaine. Nos succès militaires doivent être prolongés et consolidés par des actions de développement global qui, par leur pertinence et leur inclusivité, contribueront à libérer les forces économiques et sociales, à promouvoir l’accès à la responsabilité politique comme aux opportunités économiques », explique IBK.

En clair, le prédisent IBK est convaincu qu’il est un devoir d’enrayer une gangrène, le terroriste qui menace de larges portions les territoires sahéliens et expose sa jeunesse à l’errance.

S.SOW